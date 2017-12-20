«أبوظبي» ينشد لقب مونديال الدراجات المائية

يأمل فريق أبوظبي للدراجات المائية، مواصلة وحصد الانجازات من خلال الجولة الختامية والمحطة الأخيرة لبطولة العالم للدراجات المائية والتي تقام اليوم في الشارقة، على ضفاف بحيرة خالد، بمشاركة العديد من الأبطال والنجوم المحترفين العالميين في هذه الرياضة، وتشارك دراجات أبوظبي في فئتين من خلال الحركات الاستعراضية عبر البطل راشد الملا، وفئة جالس محترفين، من خلال راشد الطاير ومحمد المنصوري، وينشد متسابقو وأعضاء الفريق إكمال مسيرة النجاح والتفوق والتي حصدها بقية الفرق في نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، مع حصول النادي مؤخراً على لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وأيضا تألق راشد القمزي في بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 وحصده اللقب العالمي، ويضع اليوم متسابقو الدراجات المائية هذه الألقاب والانجازات نصب أعينهم من أجل المواصلة على نفس نغمة الفوز وعزف ذات السيمفونية في التحدي القوي اليوم.

شكر

وتوجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي للدراجات المائية، بالشكر الجزيل والامتنان إلى هيئة الإنماء السياحي والتجاري في إمارة الشارقة والتي تقوم على تنظيم الجولة الختامية للدراجات في الصورة الأفضل والمثالية، وأكد أن ما تقوم به الهيئة من أجل تنظيم وإنجاح الجولة الختامية، يعكس القدرات الكبيرة والتمكن لإمارة الشارقة في تنظيم الأحداث والفعاليات العالمية، وقال: دائماً ما نشهد التنظيم الأفضل والأجمل في الشارقة، ونرى التفوق الكبير في إظهار البطولة والفعاليات المصاحبة في أفضل وأجمل مستوى، وثقتنا دائمة وموجودة في أن نشاهد ذلك باستمرار في كل موسم عبر الإمارة الباسمة.

طموح

ومن جانبه، أكد راشد الطاير النجم المخضرم في الفريق أن المراكز الأولى هي طموحات الفريق في البطولة والجولة الختامية من المنافسة، وعبر الطاير عن استعداده الكبير ورغبته في أن يتمكن من إحراز المراكز الأولى في البطولة إلى جانب زملائه المتسابقين في فريق أبوظبي، وقال: فخورون جدا بأن تضع إدارة الفريق ثقتها فينا ونحن جاهزون من أجل التحدي والمنافسة ونحن نشارك باسم الإمارات وفريق أبوظبي، وأضاف: فريق أبوظبي اسم كبير ونأمل أن نتفوق في تشريف هذا الاسم وأن نتمكن من إحراز المراكز الأولى في المنافسة.

مواجهة

وبدوره، عبر النجم راشد الملا، عن استعداده الكبير وجاهزيته من أجل المنافسة في سباق الجولة الختامية خاصة في ظل المشاركة الكبيرة للمنافسين والمحترفين في فئة الحركات الاستعراضية وقال: سيكون التحدي اليوم قوياً مع بقية المشاركين، ويتوجب علي أن أسعى لتحقيق أفضل استعراض في مواجهة بقية المنافسين، وقال: أؤمن بقدراتي وبما استطيع تقديمه من خلال المنافسة وسأكون على منصة التتويج اليوم بإذن الله مع ختام هذه الجولة.