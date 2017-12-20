«طواف دبي» يكشف قمصان ومراحل النسخة الخامسة

كشفت اللجنة المنظمة العليا لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية «دبي تور» عن القمصان والمراحل الخمس للنسخة الخامسة للسباق الذي يملكه و ينظمه مجلس دبي الرياضي من 6 إلى 10 فبراير المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وسيحافظ الطـواف على مسارات النسخة الماضية التي تعبر 6 إمارات بدءاً من دبي وصولاً إلى رأس الخيمة ومروراً بالشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة بطول 851 كلم، وتنطلق جميع المراحل من منطقة سكاي دايف دبي التي تستضيف قرية الطواف للمرة الأولى بعدما استضافها نادي دبي للرياضات البحرية العام الماضي.

طريقة مبتكرة

جاء ذلك خلال حفل مميّز أقيم مساء أول من أمس في قلب سيتي ووك، وتم عرض القمصان والشركات الراعية لكل مرحلة بطريقة مبتكرة بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، و ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية نائب رئيس اللجنة المنظمة للطواف، وحريز المر بن حريز نائب رئيس اللجنة المنظمة ومدير الطواف، و أعضاء اللجنة العليا المنظمة، وجمع كبير من ممثلي المؤسسات الرياضية في الدولة والرعاة والمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.

البداية بمرحلة «نخيل»

وتحمل المرحلة الأولى اسم «نخيل»، وتقام 6 فبراير وتنطلق من سكاي دايف دبي وصولا إلى جزيرة النخلة بطول167 كلم فيما تحمل المرحلة الثانية اسم «رأس الخيمة» وتقام في اليوم الثاني للسباق 7 فبراير وتنطلق من قرية الطواف بسكاي دايف دبي وصولا إلى رأس الخيمة لمسافة 190 كلم، ثم تأتي مرحلة الفجيرة ( 8 فبراير) وتبدأ من سكاي دايف دبي إلى الفجيرة بطول 190 كلم، وتقام المرحلة الرابعة التي تحمل اسم بلدية دبي 9 فبراير وتمتد من سكاي دايف إلى سد حتا لمسافة 172 كلم ويختتم الطواف بمرحلة مراس( 10 فبراير) من سكاي دايف دبي إلى سيتي ووك بطول132 كلم.

مؤتمر الدراجين

ويتضمن برنامج الطواف المؤتمر الصحفي السنوي التقليدي الذي يتحدث فيه أفضل الدراجين المشاركين يوم الاثنين 5 فبراير، يليه حفل الافتتاح مساء في سكاي دايف دبي، ومن أبرز التغييرات التي يشهدها الحدث إقامة المقر الرئيسي للانطلاقة في سكاي دايف دبي، حيث ستقام قرية الجماهير هناك أيضا، وذلك في موقع جديد بعد سنوات من النجاح في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في السنوات الماضية، لتكون الدعوة مفتوحة للجميع هذه المرة للحضور إلى مقر سكاي دايف الواقع بين المينا السياحي وجميرا بيتش ريزيدنس.

البرنامج الكامل

واستعرض سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، البرنامج الكامل للطواف ومنها المسار الجديد في سيتي ووك، وأبرز ما حققه هذا الحدث من إضافة مهمة في دبي في السنوات الخمس، وقال: جاء طواف دبي الدولي ليترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتنمية وتطوير الحركة الرياضية في دبي، والعمل على تنظيم الأحداث الرياضية ذات الصدى العالمي والتنافسية الدولية، ووفقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي نتشرف برعايته لهذا الحدث العالمي الذي وصل إلى هذه المكانة المرموقة في زمن قياسي بفضل دعم ومتابعة سموه بما ساهم بترجمة الأفكار إلى واقع حقيقي وملموس للارتقاء بالحركة الرياضية وليس طواف دبي الرياضي الدولي فقط، من خلال ما أسهم به الطواف في تشجيع المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة وساهم في زيادة الأعداد الدراجين والفعاليات المرتبطة بهذا النوع من الرياضات وتوفير الحكومة الرشيدة ممرات متخصصة في الحدائق والمناطق للدراجات الهوائية.

نجاحات كبيرة

وأضاف حارب: في أربع نسخ فقط نجح طواف دبي الدولي في تحقيق نجاحات على كافة الأصعدة، وتمكننا خلالها من زيارة العديد من المناطق الرئيسية في الإماراة والإمارات المجاورة، إلى جانب زيادة مسافة السباق، وجذب أسماء عالمية لنشاهد على منصة التتويج تايلور فيني ومارك كافينديش ومارسيل كيتيل وهذا إضافة مهمة على الصعيد الرياضي، كما تم بث فعاليات الطواف العام الماضي في 182 دولة حول العالم بزيادة بلغت 17٪ مقارنة بعام 2016، و64٪ مقارنة بعام 2015، إلى جانب التغطية الإعلامية المتزايدة والمتواجدة عند كل جولة من جولات الطواف، لينال الحدث الآلاف من الأخبار والمقالات المتخصصة به سواء المطبوعة أو عبر الشبكة الالكترونية، وأود أن أشكر الشركات الراعية للحدث على دعمها، وأخص المؤسسات الحكومية على ما تقدمه من خدمات لا محدودة.

تعديل

كشف حريز المر بن حريز مدير الطواف، تفاصيل مسارات المراحل الخمس وأبرز المناطق التي سيمر منها نخبة الدرّاجين، وقال إن مرحلة الفجيرة تنطلق من دبي وتأخذ نفس المسار للنسخة الماضية، التي فاز بها الدراج مارسيل كيتيل، لكن في النسخة الجديدة لن ينطلق المتسابقون مباشرة إلى الفجيرة بل سيمرون أولاً بمدينة كلباء.