«فيكتوري تيم » يحتفل بالعالمي المنصوري

احتفلت مؤسسة الفيكتوري تيم بالإنجاز العالمي الكبير، الذي حققه المتسابق الصاعد منصور المنصوري، بطل الجائزة العالمية للزوارق السريعة (أف 4 أس) في الجولة الختامية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي أقيمت في الشارقة قبل أيام قليلة، وكان بطلنا الصاعد المنصوري قائد زورق فيكتوري 4، قد حسم أمر اللقب العالمي بعدما جمع 116 نقطة من 5 جولات عالمية جرت في البرتغال (بورتيماو) والصين (هاربين وليوزهو) والإمارات (أبوظبي والشارقة) وتنافس مع 14 متسابقاً من فرنسا وأستراليا والصين والدنمارك وفنلندا والمجر، وثمن مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم برئاسة حريز المر محمد بن حريز، الإنجاز الرائع والأول من نوعه للمؤسسة، في تاريخ مشاركاته المتعددة في رياضة الزوارق السريعة العالمية، وذلك خلال استقبال البطل الصاعد في مقر المؤسسة أمس، تقديراً لتألقه اللافت، وحضر الحفل المصغر إلى جانب حريز المر كل من محمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم وغانم خميس المري وناصر الشعالي عضوا مجلس الإدارة.

سعادة مضاعفة

وأكد بطلنا الصاعد منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 4 والمتوج بلقب الجائزة العالمية للزوارق السريعة (أف 4 أس) أنه سعيد للغاية بالإنجاز الأول له في الرياضة التي يحبها ويعشقها إلى درجة بعيدة، حيث حمل الإنجاز صبغة عالمية متميزة بعد مشاركته في البطولة وللعام الثاني على التوالي، وأضاف أن سعادته تضاعفت بهذا الإنجاز الكبير والذي جاء بألوان مؤسسة رياضية عريقة ومتميزة في مجال الرياضات البحرية وسباقات الزوارق السريعة تحديداً ألا وهي مؤسسة الفيكتوري تيم والتي خرجت الأبطال ورسمت أفضل الإنجازات على الساحة العالمية في الأعوام والسنوات الماضية ليكون خير حصاد له مع نهاية عام حافل في 2017 وبعد 5 مراحل بين أوروبا وآسيا.

كوكبة الأبطال

وقال المنصوري: يسرني ويسعدني أن أكون ضمن كوكبة الأبطال الذين يحملون لواء الدفاع عن شعار المؤسسة في المحافل الدولية والعالمية من أجل رفع علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً، وسعيد أكثر بدعم مجلس الإدارة ومن خلفي أسرتي وعائلتي التي تحفزني دائماً للإبداع والتألق في مختلف المشاركات وأيضاً دعم المتسابقين في المؤسسة والجهازين الفني والإداري، وأوضح منصور المنصوري أن الفوز والتتويج بالجائزة العالمية للزوارق السريعة (أف 4 أس) ما هو إلا دافع حقيقي لمواصلة درب الانتصارات والتألق في تحد جديد وقادم في المشاركات المقبلة لمؤسسة الفيكتوري تيم وأنا رهن الإشارة لتلبية النداء في أية مشاركة أو سباق.

مشوار

بدأ منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 4، مشواره هذا العام من الجولة الأولى في البرتغال في بورتيماو محققاً المركز الرابع، ثم شارك في الجولة الثانية بمدينة هاربين الصينية، وحقق المركزين الأول ثم الخامس وشارك في الجولة الثالثة في ليوزهو الصينية وجاء خامساً ثم رابعاً، وشارك بطلنا في الجولة الرابعة وقبل الختامية في العاصمة أبوظبي وحل في المركز الأول ثم الثاني وحسم أمر اللقب في الجولة الخامسة والختامية في الشارقة بحلوله في المركزين الرابع ثم الثالث ليتوج حاصداً (116 نقطة) وبفارق كبير عن منافسه الفرنسي جيرمي بريسيت (100 نقطة).