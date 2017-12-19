محمد بن زايد يستقبل بطل مونديال زوارق الفورمولا 1

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فريق أبوظبي الفائز ببطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، يرافقهم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وقدم سموه تهانيه لأعضاء الفريق على هذا الإنجاز العالمي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ومواصلة حصد الألقاب العالمية.

يذكر أن أبطال فريق أبوظبي للزوارق السريعة، فازوا بثلاثة ألقاب في بطولة العالم للفورمولا 1 في الجولة التي أقيمت في بحيرة خالد في إمارة الشارقة، حيث حصد الفريق صدارة الترتيب العام، وبطولة السرعة وأسرع متسابق.

وضمت زوارق الفريق كلاً من: زورق أبوظبي 5 ثاني القمزي، وزورق أبوظبي 7 راشد القمزي، وزورق أبوظبي 6 أليكس كاريلا.

دعم

من جانبهم، أعرب فريق أبوظبي الفائز بالبطولة، عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين دعم القيادة الحكيمة للرياضة في دولة الإمارات، ومتابعتهم المتواصلة للفرق الرياضية، ومساندتهم لنيل البطولات العالمية.. مؤكدين على مواصلة الجهود، والسعي الدائم لحصد الألقاب ورفع راية الوطن عالياً.

حضر الاستقبال، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.