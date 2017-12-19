«عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» 16 أبريل

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو النقاب عن الموعد النهائي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو وبعض ملامح الفعاليات التي ستقام على هامشها. حيث أعلن أن النسخة العاشرة من البطولة ستقام خلال الفترة من 16 إلى 28 أبريل من العام المقبل في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، على أن تقام احتفالية «جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو» في الـ29 من أبريل لتكريم أفضل المواهب والمؤسسات في رياضة الجوجيتسو.

كما أنه ستواكب الفعالية مبادرات خاصة احتفاء باليوبيل البرونزي للبطولة وذلك لمرور 10 سنوات على انطلاقة البطولة العالمية، وسوف تتضمن المنافسات على مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو وبطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة، ومن ثم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بمشاركة أبرز أبطال العالم في مختلف الفئات، بالإضافة إلى الفعاليات التي ستقام على هامش البطولة والتي سوف تتخذ طابعاً عالمياً لتقديم تجربة فريدة ومشوقة لكافة شرائح المجتمع وخاصةً الأسر والعائلات منهم.

تعاون

كما أكدت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أنه سيتم ربط البطولة بمبادرة عام زايد بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأنه من المنتظر أن تقام على هامشها العديد من المبادرات المجتمعية والخيرية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص. كما أنه سيقام عدد من ورش العمل الرياضية والصحية والتعليمية والثقافية. يذكر أن باب التسجيل للمشاركة في البطولة سوف يفتح في تاريخ 18 ديسمبر الجاري.

عروض

وحول الترويج للبطولة، فقد أكدت اللجنة المنظمة أن البطولة ستسبقها عروض ترويجية في حملة إعلامية تجوب كل إمارات الدولة لنشر ثقافة هذه الرياضة التي ترتبط بالكثير من القيم، من بينها الانضباط والشجاعة، والصبر والتحمل، والقيادة، والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، والعمل بروح الفريق، وكل هذه المبادئ تسهم في بناء جيل قوي، وهو الشعار الذي يتبناه اتحاد الجوجيتسو منذ تأسيسه.

استراتيجية

كما أعلن سابقاً أنه سيتم طرح استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو الجديدة في السنوات الخمس المقبلة خلال البطولة، وأهم الأهداف والأولويات التي يتم العمل من أجل تحقيقها، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في تطبيق الاستراتيجية الأخيرة في مواعيد أسرع مما كان مخططاً لها، سواء في نشر اللعبة وثقافتها، أو في صناعة الأبطال وتحقيق الإنجازات العالمية والقارية التي لفتت كل الأنظار.