«فتنس الإمارات» يشارك في ماراثون رسالة الوفاء

أكد قائد فريق «فتنس الامارات» يوسف الرستماني، أن فريقه سيشارك بنحو20 رياضياً منهم 7مواطنين و13 من جنسيات أخرى، في ماراثون رسالة الوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والمقرر له السبت المقبل، وتلقت اللجنة المنظمة للحدث التشريفي أمس، طلبات لمشاركة عدد كبير من الرياضيين أبدوا رغبتهم بحمل رسالة الوفاء للقائد في النسخة السابعة، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والتي تعبر عن حب ووفاء أبناء الوطن لدولة الإمارات حكومة وشيوخاً وقادة، وأبدت اللجنة المنظمة سعادتها ووجهت بتوفير كل سبل نجاحه بتحقيق مشاركته، كما رحبت اللجنة بمشاركة فريق «فتنس الإمارات» في حمل رسالة الوفاء للقائد حيث سيركض أفراده لمسافة 210 كم وتعد ربع مسافة ماراثون الوفاء للقائد، حاملين الرسالة، في مبادرة جديدة للفريق، كما وتدرس اللجنة المنظمة مقترحا لعدد من الرياضيين العرب المقيمين في الدولة من غالبية دول الوطن العربي الذين تمنوا المشاركة في السباق في عدد من مراحل الماراثون وفِي جميع إمارات الدولة.

ركض

وأما عبد الله ربيع سالم لاعب منتخب الإمارات ونادي شباب الأهلي - دبي لألعاب القوى، فطلب الركض حاملاً رسالة الوفاء للقائد لمسافة 42كم و192م وهي مسافة الماراثون العالمية، ليصبح أول رياضي إماراتي يشارك في الماراثون التشريفي الأول في العالم يشارك بهذه المبادرة الوطنية، وأكد عبدالله، أن المشاركة لمسافة طويله جداً، في ماراثون رسالة الوفاء للقائد، كان ولا يزال حلم حياته لتحقيق هدف وضعه، يزين من خلاله مسيرته الرياضية وليكون بمثابة إرث تاريخي له ولعائلته.

مبادرة

وثمن صالح محمد حسن رئيس اللجنة المنظمة للماراثون، مبادرة فريق فتنس الإمارات واللاعب عبد الله ربيع سالم ووصفها بالمميزة والمفرحة، وأنها ليست غريبة على أبناء شعب الإمارات من المواطنين والمقيمين على أرضه الطيبة منوها بأنهم سيحظون بتوفير كل عوامل وعناصر المشاركة الإيجابية وأضاف بأن اللجنة المنظمة انتهت من توفير كل سبل المشاركة الإيجابية للجميع وبخصوص الأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها الدولة من أمطار الخير والرياح الشديدة، مشيدا بدور جميع لجان العمل لإكمالها كافة الاستعدادات.

مؤتمر

يستضيف نادي حتا الرياضي، عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بالانطلاقة الرسمية للماراثون، حيث سيتم التطرق لكافة التوقيتات الرسمية وخط السير والكشف عن بعض المبادرات الأخرى.