الانتهاء من ترتيبات انطلاقة ماراثون الوفاء للقائد

أعلنت اللجنة العليا لفعاليات النسخة السابعة لماراثون رسالة الوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، عن إتمام كامل الاستعدادات لانطلاقة السباق التشريفي للحدث، والمقرر يوم السبت المقبل، من أمام القصر التاريخي للشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم بمدينة حتا، والذي تم تشييده عام 1896.

كشفت اللجنة أيضاً، عن تسلمها للعديد من طلبات المشاركة في الماراثون التشريفي الأول في العالم، ومن مختلف الجنسيات سواء من المقيمين على أرض الدولة أو من المواطنين، وأكد صالح محمد حسن رئيس اللجنة المنظمة للماراثون، أن اللجنة الفنية، اعتمدت خط سير جديداً يختلف عن النسخ السابقة، بناءً على رغبة أبناء المجتمع الراغبين بالمشاركة، وبما يؤمن مرور العدائين في مدنهم.

وهم يحملون رسالة الوفاء للقائد، مشيراً إلى مشاركة عدد كبير من أبناء مدينة حتا، وإلى مشاركة واسعة من كافة إمارات الدولة من الرياضيين وغير الرياضيين ومن مختلف شرائح المجتمع من كلا الجنسين وجميع الأعمار، فضلاً عن عدائين آخرين حضروا من دول عديدة حول العالم، ومشاركين آخرين من المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

قدم رئيس اللجنة المنظمة، الشكر إلى المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، للتعاون والدعم اللوجستي لماراثون رسالة الوفاء للقائد، وقال إن ذلك ليس غريباً عليها، مثنياً على دورها الداعم والفاعل في النسخ الست الماضية، وأعلن عن تدشين اللجنة المنظمة لهاشتاق «كلنا نركض في ماراثون الوفاء للقائد»، لتذكير وحث الرياضيين على المشاركة بفعاليات النسخة السابعة.