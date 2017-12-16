الطفل سعود الزرعوني يفجر مفاجأة في «دولية الشارقة للشطرنج»

فجر لاعب نادي الشارقة للشطرنج الموهوب سعود جابر الزرعوني ( 10 سنوات) مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة ديسمبر الدولية للمصنفين تحت 2000 والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 86 لاعباً ولاعبة من 11 دولة، عندما تمكن من هزم المصنف الثاني على البطولة الفلبيني المخضرم مارسيال أوغوستو( 59 عاما) في الجولة الأولى أول من أمس.

وأسفرت بقية نتائج الجولة الأولى عن فوز المصنف الأول المصري مجدي قاسم على الروسي الكسندر كونيتسين، والهندي ناثين كاي على الناشئ مسفر المسفري، وخطف الناشئ زايد سلطان التعادل من منافسه الدولي العراقي هشام سليم المصنف الرابع على البطولة، وعلى الطاولة الخامسة خسر الناشئ جمعة محمد من الفلبيني الدولي ماتوتينا مارك.

وعلى الطاولة السادسة فاز الناشئ حمد عصام على محمد عبد الرحمن.

أبرز اللقاءات

ومن أبرز النتائج فوز المخضرم الفلسطيني خليل حوسة على الناشئ طلال البلوشي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وفوز السوري عز الدين الكور على الناشئ حمد عيسى البلوشي، كما تمكن الدولي الإماراتي بخيت سالم الراشدي من الفوز على الدولي الهندي كومار افيل في مباراة مثيرة استمرت حتى اللحظات الأخيرة، وفاز الدولي المصري أحمد جمال محمود على الدولي آنوب هاديباني.

وفي أبرز لقاءات الجولة الثانية يلتقي على الطاولة الأولى الدولي المصري مجدي قاسم مع الدولي الناشئ عبدالله الحمادي، كما يلتقي على الطاولة الثانية الدولي الهندي ناثين كاي مع الدولي عبدالله محمود .

وعلى الطاولة الثالثة يلتقي الدولي الفلبيني مارك ناتوتينا مع الدولي الهندي دالفي شارجيل وعلى الطاولة الرابعة يلتقي الدولي الناشئ حمد عصام حوير مع الدولي سعيد نعمي وعلى الطاولة الخامسة يلتقي الدولي الفلسطيني خليل حوسة مع الدولي الروسي ديمتري كونيتسن.