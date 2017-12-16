مشاركة قوية لشراع أبوظبي واليخوت في بطولة البارح

تختتم اليوم منافسات بطولة البارح الدولية للشراع الحديث والتي تقام في البحرين بمشاركة قوية لمنتخب الإمارات، والذي يشارك بفريق من نادي أبوظبي للشراع واليخوت، وحضور ومشاركة دول البحرين، الكويت، مصر، السعودية وباكستان.

ويسعى منتخب الإمارات إلى ظهور قوي وإلى صعود منصات التتويج في فئة الأوبتيمست لا سيما مع الإعداد والتحضير المتواصل للفريق والتدريبات القوية التي يستمر في أدائها على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي من خلال برامجه التمرينية المختلفة، ويمثل الفريق في بطولة البارح للشراع من الإمارات كل من ضحى محمد البشر، غلا محمد البشر، محمد سعيد المنصوري، عبد العزيز عبد الله الحمادي، الحارث إسماعيل العلي، عثمان عبد الكريم الحمادي، فلاح بدر المعمري، غيث سلطان الفارسي، زايد سلطان الظاهري علي خالد المرر، وهو الفريق الخاص بفئة الأوبتيمست.

فيما يشارك في فئة الليزر 4.7 كل من سلامة عدنان المنصوري، سيف سعيد المنصوري، خميس إبراهيم الحمادي وأحمد سالم الرميثي، بينما يشارك في فئة الليزر راديال عيسى سلطان المرزوقي، سيف إبراهيم النعيمي وسيف إبراهيم الحمادي، ويترأس الوفد خولة الحمادي بالإضافة لحضور المدربين هادي الزنايدي وأوليفيا سيان.

ويسدل الستار اليوم على المنافسة القوية والتي بدأت من الرابع عشر من ديسمبر واستمرت لثلاثة أيام وختام المنافسة اليوم، وسيكون أمام فريق الإمارات فرصة قوية جداً من أجل كسب أكثر من ذهبية وفضية وبرونزية عبر المنافسة.