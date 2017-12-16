سريكانث يتعثر .. وسيندو إلى ربع نهائي مونديال الريشة الطائرة

المصدر:
  • دبي - البيان الرياضي
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■ الصيني تشو تيان تشين أطاح منافسه الهندي كيدامبي سريكانث | البيان

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تلقى الهندي كيدامبي سريكانث مساء أمس خسارته المفاجئة الثانية على التوالي في ثاني أيام نهائيات دبي لسلسلة السوبر العالمية للريشة الطائرة بعد أن أخفق في الظهور بالمستوى الكبير الذي قاده إلى إحراز ألقاب أربع من بطولات السلسلة هذا الموسم.

وتعرض سريكانث (24 سنة) للهزيمة مجدداً أمام تشو تيان تشين من تايبيه الصينية 21-18، 21-18، وذلك بعد أداء متواضع.

بدوره أنعش تشو (27 سنة) آماله في البقاء ضمن المنافسة بعد تأهله إلى ربع النهائي لمواجهة الدنماركي فيكتور أكسلسن، وقال: «بذلت قصارى جهدي اليوم، ولم يكن لدي ما أخسره، وكلانا من أفضل اللاعبين لذلك كان المستوى متقارباً، أردت الحد من هجماته وأنا سعيد بهذا الفوز».

غير أن خيبة أمل الجمهور الهندي من سريكانث لم تدم طويلاً إذا سرعان ما رسمت بوزرلا سيندو الفرحة على وجوه جمهورها الذي هتف لها إثر إحرازها فوزاً سهلاً على اليابانية ساياكا ساتو 21-13، 21-12، لتحجز مكاناً لها في نصف النهائي إلى جانب آكين ياماغوتشي عن المجموعة (أ).

وشهد اليوم الثاني للحدث مفاجأة أخرى في المجموعة (أ) عندما أطاح زوجي الرجال الياباني تاكيشي كامورا وكيغو سونودا بمتصدري التصنيف الإندونيسيان ماركوس فرنالدي غيديون وكيفين سانجايا سوكاموليو، الحائزين على ألقاب ست من بطولات السلسلة هذا الموسم، 21-17، 21-17 في مواجهة استغرقت 39 دقيقة، ولابد لـ غيديون وسوكاموليو الآن من التغلب على الزوجي الصيني لي جونوي وليو يوشن بمجموعتين نظيفتين لبلوغ نصف النهائي.

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