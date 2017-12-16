أبوظبي «هاتريك» مونديال «فورمولا 1 الشارقة»

فرض أبطال فريق أبوظبي للزوارق السريعة، سطوتهم على منصات التتويج بعد الفوز الباهر أمس بثلاثي القاب بطولة العالم للفورمولا 1 على مياه بحيرة خالد في الإمارة الباسمة في ختام مونديال الشارقة 2017، وحصل الإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق فريق أبوظبي رقم 6 على لقب السباق الرئيسي.

ونال اللقب العام للبطولة، وكان حصد لقب سباق افضل زمن أول من امس. وأضاف زورقا فريق أبوظبي رقم 5و6 بقيادة ثاني القمزي، وكاريلا على التوالي، لقب بطولة الفرق، ليصبح أبطال الإمارات عمالقة فورمولا العالم.

وحل كاريلا أولاً في لائحة الترتيب العام للبطولة برصيد 90 نقطة، تاركا المركز الثاني للفرنسي فيليب شيب قائد زورق الفريق الصيني برصيد 71 نقطة، وجاء ثالثاً أريك ستارك قائد زورق الفريق السويدي رقم 15 برصيد 49 نقطة.

وفي بطولة الفرق، حل زورقا فريق أبوظبي رقم 5 و6 أولا برصيد 124 نقطة، فيما جاء ثانيا الفريق الصيني بـ 83 نقطة، ثم الفريق السويدي برصيد 81 نقطة، فيما توج منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 4 بطلا لبطولة «أف 4 أس» برصيد 116 نقطة، وجاء محمد المحيربي قائد زورق فريق أبوظبي 5 ثالثاً برصيد 86 نقطة.

وتقدم الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة بالتهنئة إلى قيادة وشعب الإمارات بالإنجاز الكبير لنجوم فرق أبوظبي.

وشهد تتويج الأبطال ، الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك في الشارقة، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وحريز المر رئيس اتحاد الرياضات البحرية عضو الاتحاد الدولي وعدد من المسؤولين.