قمة التشويق في ختام مونديال الشارقة لـ «فورمولا1»

يترقب عشاق سباقات الفورمولا 1، قمة التشويق والإثارة والندية في مونديال الشارقة في ختام بطولة العالم للزوارق السريعة بإقامة السباق الرئيسي عصر اليوم على مياه بحيرة خالد الساحرة في الإمارة الباسمة في ظل صراع ثنائي شرس، طرفاه الإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق فريق أبوظبي رقم 6، والفرنسي فيليب شيب قائد زورق الفريق الصيني.

من جانبه، أبدى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ثقته الكبيرة في مقدرة نجوم فريق أبوظبي لإحراز لقب السباق الرئيسي لمونديال الشارقة للفورمولا 1 اليوم، والتتويج بلقب البطولة العام، وإهداء رياضة الإمارات لقباً عالمياً جديد.

لافتاً إلى أن فريق أبوظبي يتطلع دائما إلى إحراز الألقاب، متوقعاً أن تشهد الجولة الختامية تنافساً مثيراً وحماسياً بين جميع الزوارق المشاركة، مثنياً على جهود هيئة الإنماء السياحي والتجاري في الشارقة في تنظيم الحدث العالمي الكبير بصورة باهرة.

مشاركة متميزة

على جانب آخر، يشارك في السباق الرئيسي اليوم، 20 زورقا أبرزها زورق فريق أبوظبي بقيادة كاريلا المتربع على قمة الترتيب العام برصيد 70 نقطة، يلاحقه حامل اللقب، الفرنسي شيب قائد زورق الفريق الصيني برصيده البالغ 59 نقطة، والذي يعول كثيراً على المفاجأة التي قد يتعرض لها زورق فريق أبوظبي باعتباره صاحب الحظوظ الأكبر في الوقوف على منصة التتويج بطلاً لبطولة العالم.

فيما يتطلع 20 زورقاً مشاركاً في السباق إلى الظفر بلقب جولة الشارقة باعتباره هدفاً متاحاً ومشروعاً أمام جميع المتسابقين، وفي مقدمتهم، كاريلا وشيب.

سيناريو صعب

نظراً للفارق الكبير في الرصيد مع كاريلا، فإن الفوز باللقب العام للبطولة يتطلب من شيب الفوز بالمركز الأول وانتظار حدوث مفاجأة غير سارة لكاريلا، وهو «السيناريو» الصعب جدا الذي يعول عليه كثيرا قائد زورق الفريق الصيني.

في مقابل اكتفاء كاريلا قائد زورق فريق أبوظبي بإحراز المركز الثالث اليوم لمعانقة اللقب العام للمرة الخامسة في تاريخه، ما يوسع دائرة الحظوظ أمام فريق أبوظبي كثيراً دون النظر إلى نتيجة شيب حتى لو فاز بالمركز الأول في السباق الرئيسي.

لقب الفرق

لم يكتف فريق أبوظبي في كونه المرشح الأول لمعانقة لقب البطولة العام بقيادة نجمه الإيطالي كاريلا فحسب، بل أنه أيضا المرشح الأول وبنسبة 90% للفوز بلقب بطولة الفرق بزوارقه الثلاثة نتيجة تمتعه برصيد عال يبلغ قبل انطلاق سباق اليوم 99 نقطة أمام منافسه الفريق السويدي صاحب الـ 33 نقطة فقط.

فيكتوري تيم

في المقابل، تتطلع زوارق مؤسسة «الفيكتوري تيم» إلى إحراز كأس السباق الرئيسي في الإمارة الباسمة، واستعادة ابتسامة نجومه في العام 2016 عبر نجميه احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3، والأمريكي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4، ومعهما الثنائي المؤلف من منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 4 ومحمد المطلعي قائد زورق فيكتوري 3 في منافسات «أف 4 أس».

لقب الفرق

يحتل الهاملي المركز الرابع في لائحة الترتيب العام لبطولة الفرق برصيد 30 نقطة، فيما يقف الأمريكي شون تورنتي تاسعاً برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق الفيكتوري تيم بزورقيه 3و4 المركز الرابع في الترتيب العام لمنافسات الفرق برصيد 58 نقطة خلف فريق أبوظبي المتصدر برصيد 99 نقطة والذي حسم البطولة بنسبة كبيرة جداً، يليه الفريق السويدي ثانياً برصيد 66 نقطة، ثم الفريق الصيني ثالثاً برصيد 64 نقطة.