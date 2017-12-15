تألق أكسلسن.. ونجاة تاي في نهائيات الريشة الطائرة

أحرز نجما الريشة الطائرة، الدنماركي فيكتور أكسلسن، والتايوانية تاي تزو ينغ، فوزهما الافتتاحي، في أول أيام نهائيات دبي لسلسلة السوبر العالمية للريشة الطائرة، التي انطلقت منافساتها أول من أمس في مجمع حمدان الرياضي بدبي، وتستمر حتى 17 الجاري، ونجح أكسلسن في إنزال هزيمة بمنافسه الهندي كيدامبي سريكانث بنتيجة 0/2 ، في حين احتاجت المصنفة الأولى عالمياً تاي، إلى ثلاث مجموعات، واستغرقت 64 دقيقة، للإطاحة بمنافستها الصينية تشين يوفي، فيما شهدت مباراة الزوجي المختلط، مواجهة مثيرة بين بطلي العالم والأولمبياد تونتوي أحمد وليليان ناتصير (إندونيسيا).

والزوجي البريطاني، كريس وغابي أدكوك، وانتهت بفوز الزوجي الإندونيسي، بينما فاز الثنائي الصيني زينغ سيوي وتشين كينغتشين، على اليابانيين كينتا كازونوى وأيان كوريهارا، وتغلب زوجي السيدات الدنماركي كاميلا ريتر جول وكريستينا بيدرسن، على الكوريتين يونغ كيونغ وشين تشان، وسقط زوجي السيدات الصيني تشين كينغ وجيا يفان، حامل لقب دبي، أمام مواطنتيهما هوانغ ياغيونغ ويو زياوهان .