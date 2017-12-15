الإيطالي كاريلا يخطف لقب أفضل زمن

خطف الإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق فريق أبوظبي رقم 6، لقب سباق أفضل زمن والذي جرى أمس في مياه بحيرة خالد الساحرة في الإمارة الباسمة في انطلاقة منافسات الجولة الختامية لمونديال الشارقة للفورمولا 1، محققاً رقماً زمنياً قدره 45.01.

وحل في المركز الثاني لسباق أفضل زمن، السويدي أريك ستارك قائد زورق الفريق السويدي رقم 15 بزمن وقدره 45.27، تاركاً المركز الثالث لبارتيك مارزيك قائد زورق الفريق البولندي بزمن وقدره 45.75.

وجاء في المركز الرابع أحمد الهاملي قائد زورق فريق «الفيكتوري تيم» بزمن وقدره 45.87، فيما جاء الفرنسي فيليب شيب قائد زورق الفريق الصيني خامساً بزمن وقدره 46.13، وحل في المركز السادس دوناس أندرسون قائد زورق الفريق السويدي رقم 14 بزمن وقدره 46.15.

وعلى ضوء نتائج سباق أفضل زمن أمس، حسم كاريلا صدارة الترتيب العام للبطولة لموسم 2017 برصيد 99 نقطة، وحل ثانياً ستارك برصيد 81 نقطة، تاركاً المركز الثالث لشيب بـ 74 نقطة.

وأهدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي في مونديال الشارقة للفورمولا1، الإنجاز إلى شعب وقيادة الإمارات، متمنيا أن تكتمل الفرحة بحصد لقب البطولة العام وجولة الإمارة الباسمة وبطولة الفرق اليوم.

ويسدل الستار على أحداث مونديال الشارقة لفورمولا 1 بإقامة السباق الرئيسي، والذي بات محصوراً بين كاريلا برصيده البالغ 70 نقطة، وشيب برصيده البالغ 59، لكن الأخير يحتاج إلى حسبة معقدة وسيناريو أكثر تعقيداً يتمثل في فوزه بالمركز الأول، ومن ثم خروج منافسه كاريلا نهائياً من السباق لأي طارئ أو ظرف غير محسوب.