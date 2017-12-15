«دولية سيدات الشارقة» للشطرنج تنطلق اليوم

تنطلق اليوم بطولة كأس الشارقة الدولية السابعة لشطرنج السيدات، التي ينظمها نادي فتيات الشطرنج بالشارقة بمشاركة 100 لاعبة من 15 دولة بينهن لاعبات منتخبنا الوطني، وتستمر فعالياتها حتى 21 ديسمبر الجاري بنادي الشارقة للثقافة والشطرنج، تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بمشاركات نخبة من اللاعبات الأساتذة الكبار من ضمنهن لاعبتان تحملان تصنيف «دبليو جي آم» و«آي آم» هما البلجيكية آنا زوزوليا والهندية سوبارامان.

إضافة إلى لاعبات مصنفات دولياً، ورحّبت كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي فتيات الشارقة، بالمشاركات متمنية لهن النجاح والتألق في المنافسة على لقب البطولة التي أصبحت تحظى بمكانة مميزة على الساحة الشطرنجية المحلية والدولية، كما وجهت الشكر إلى القيادة الرشيدة للإمارة، على الدعم والرعاية الكريمة للعبة الشطرنج ورياضة الشارقة بشكل عام، كما تقدمت بالشكر إلى الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي على رعايتها الكريمة الدائمة للبطولة.