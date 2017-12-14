«دبي البحري» يستعد لبطولة كايت سيرف

زار الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء، مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي بدعوة من اللجنة الرياضية في النادي بغرض بحث التجهيزات والتحضيرات الجارية لتنظيم بطولة دبي للكايت سيرف الأولى في العاشر من شهر مارس المقبل.

وكان في استقبال الشيخ أحمد بن حمدان، كل من محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات اللذين رحبا بالزيارة، وأكدا دور النادي في رعاية وتنظيم مختلف الأحداث البحرية التي تهم قطاعا واسعا من شباب الدولة،.

وبحث الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات في الميناء السياحي، بحضور ممثلي النادي وأعضاء لجنة الكايت سيرف، السبل المثلى لإنجاح المنافسات المرتقبة، وكذلك أطر التعاون المشترك بين المؤسستين في المستقبل بما يخدم المصلحة العامة حيث أمن الطرفان على استمرار التعاون في الموسم الحالي والمواسم المقبلة.

إشادة بدور النادي

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بالدور المتميز الذي يلعبه نادي دبي الدولي للرياضيات البحرية، كواحد من أفضل الوجهات الرياضية البحرية في المنطقة والخليج العربي والإمكانيات الكبيرة والخبرات الفنية واللوجستية كواحد من أفضل الصروح لتطوير الرياضات البحرية.

وأضاف إنهم سعداء أن تكون رياضة كايت سيرف جزءاً من روزنامة نادي دبي الدولي للرياضيات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018 حيث ستقام منافسات بطولة دبي في العاشر من شهر مارس المقبل وهو أمر رائع ومشجع خاصة وأن هناك جمهوراً عريضاً يمارس هذه الرياضة في شواطئ دانة الدنيا دبي.

جهود التطوير

ومن جانبه، أشاد محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي بجهود الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء من أجل تطوير رياضة الكايت سيرف في السنوات الماضية مبينا أنها بدأت تتخذ مكانة متميزة وسط الرياضات البحرية الأمر الذي دفع مجلس إدارة النادي إلى إدراج الحدث في روزنامة الموسم الحالي وإقامة بطولة دبي في شهر مارس المقبل.

وأشاد بتجاوب الإخوة في لجنة الكايت سيرف ورغبتهم الكبيرة في إنجاح التظاهرة التي ستجتذب الكثير من الشباب في الفترة المقبلة، حيث أسفر الاجتماع عن الكثير من الإيجابيات التي تساعد في إنجاح الحدث، الذي تحدد له يوم العاشر من شهر مارس المقبل.

تكريم

حرص محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، في ختام الزيارة، على تقديم درع النادي إلى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء بحضور هزيم القمزي وأحمد السويدي.