منصور بن محمد يشهد ختام الآسيوية البارالمبية

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم أمس، ختام دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب دبي 2017 في نسختها الثالثة وذلك بنادي دبي لأصحاب الهمم.

حيث شارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب التي تقام لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، 800 لاعب ولاعبة من 30 دولة تنافسوا في 7 ألعاب وهو الرقم الأكبر من حيث المشاركة في مثل هذه البطولات القارية وهي ألعاب القوى ورفعات القوة وكرة الطاولة وكرة الهدف والريشة الطائرة والبوتشيا والسباحة.

وتجول سموه في القاعات الرياضية بنادي دبي لأصحاب الهمم، ترافقه معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وثاني جمعة بالرقاد رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم نائب رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية البارالمبية مدير الألعاب، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.

حيث شهد سموه جانباً من منافسات اليوم الختامي في مسابقتي تنس الطاولة ورفعات القوة.. كما قام سموه بجولة في القرية التراثية المصاحبة للحدث. كما التقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وأعضاء اللجنة البارالمبية الآسيوية وشارك في تتويج أبطال اليوم الختامي للبطولة.

رعاية

من جهته، توجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم، نائب رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية البارالمبية مدير الألعاب، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعاية سموه للنسخة الثالثة لدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب دبي 2017، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على تشريفه لحفل الافتتاح وحضور فعاليات اليوم الختامي.

كما أثنى ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية على اهتمام القيادة الرشيدة برياضة أصحاب الهمم ما أعطى نسخة دبي زخماً كبيراً وحققت الأهداف التي أقيمت من أجلها. يذكر أن نسخة دبي شهدت مشاركة قياسية من حيث عدد الدول لتنجح الإمارات في استضافة هذا الحدث الآسيوي المهم الذي شارك فيه 100 من كبار الشخصيات و500 متطوع ومتطوعة وما يزيد على 1200 من الوفود التي شاركت في الحدث.

مشاركة

وفي النتائج، رفع منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم رصيده من الميداليات الملونة إلى 9 ميداليات في اليوم الثالث للبطولة، إذ تمكن أبطالنا من قنص 5 ميداليات جديدة جميعها في «أم الألعاب»، ونجح بطلنا الشاب عبدالله الغافري في إهداء الإمارات الذهبية الثانية له في ألعاب دبي التي جاءت في سباق 200 متر، وهي الميدالية الثالثة له في ألعاب دبي.

حيث سبق أن أحرز ميداليتين «ذهبية سباق 100 م، وبرونزية سباق 1500 م»، وأضاف أحمد جاسم الذهبية الثانية له في البطولة التي جاءت في سباق 200 م، بينما أهدت ذكرى الكعبي الدولة ذهبية رمي القرص وهي الميدالية الأولى لفتاة الإمارات في ألعاب دبي، وأحرزت شيخة سلطان فضية رمي القرص.

من جهته، كشف بطلنا الغافري عن مشاركته في بطولات هولندا والتشيك في سباقات السباحة، مقدماً الشكر إلى أسرته وجدته التي ساندته كثيراً في ألعاب دبي لمواصلة النجاح والتألق. وقال: البركة في دعاء الوالدين وجدتي التي حفزتني للوصول لمنصات التتويج، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققها في ألعاب دبي تمثل حافزاً كبيراً له في المرحلة المقبلة، متمنياً التواجد في دورة الألعاب شبه الأولمبية بطوكيو 2020.

عناصر شابة

أكد عبد الله حسن عضو اتحاد أصحاب الهمم أن ألعاب دبي أفرزت عناصر شابة سيكون له المرود الإيجابي على مسيرة «أصحاب الهمم» خلال المرحلة المقبلة خصوصا أن البطولة نجحت قبل أن تبدأ.

وأشار إلى أن مستقبلا باهرا ينتظر هذه الكوكبة من منتخبنا لترك بصمات جديدة في المستقبل القريب في إطار استراتيجية الاتحاد لتكوين منتخبات نواة تملك مقومات تحقيق الإنجازات والسير على درب النجاحات.

ذيبان المهيري: نجهز جيلاً من أجل «بارالمبية 2024»

أكد ذيبان المهيري، الأمين العام لاتحاد أصحاب الهمم رئيس وفد الإمارات، النتائج الإيجابية التي حققها منتخبنا.

مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى إلى صناعة جيل جديد من أجل خوض تحدي «بارالمبية 2024»، وفق النهج المرسوم مع الأندية التي تعتبر الرافد الأول لمنتخباتنا الوطنية المختلفة، بوضع خطط مشتركة من أجل الاهتمام بهذه المواهب، ووضع برامج طويلة المدى لتوفير مقومات الوصول إلى منصات التتويج في جميع المحافل القارية والدولية.

وقال المهيري: «إن العناصر الشابة قادرة على تكملة المسيرة، خصوصا أنها تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام، وبالتالي حمل الراية من جيل الإنجازات الذي حقق العديد من النجاحات». وأضاف: «أن صناعة جيل من الشباب مسؤولية جديدة بالنسبة إلى اتحاد أصحاب الهمم والأندية، من أجل السير على درب النجاحات.

وعدم التفريط في المكتسبات التي حققتها رياضة «أصحاب الهمم»، في ظل الثقة الكبيرة التي ظلت توليها القيادة الرشيدة لهم، من أجل الوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل القارية والدولية».

إبداع

على جانب آخر، حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تكوين لجنة للسعادة، لخلق مبادرات وإدخال السعادة في قلوب اللاعبين من الدول المختلفة التي عملت على إيجاد منصة إبداعية في ركن التحدي خاصة بإسعاد المشاركين.

واحتفلت لجنة إسعاد اللاعبين، مساء أول من أمس، بعيد ميلاد اللاعب الصيني آكسن السابع عشر، وسط فرحة من الوفد الصيني، بحضور ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية. ووجّه آكسن الشكر إلى لجنة السعادة على المفاجأة السارة التي أدخلت في قلبه السعادة، مثمناً ما قامت به، مبيناً أنه لن ينسى احتفالية دبي.

الصويعي: صدارة اليابانيين لم تأتِ من فراغ

أكد طارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية، أن صدارة اليابانيين لألعاب دبي لم تأتِ من فراغ، مشيراً إلى أن المنتخب الياباني نجح في تصدر البطولة حتى الآن بحصوله على 23 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و10 برونزيات.

وقال الصويعي: لقد حرص المنتخب الياباني على المشاركة بأكبر وفد في الألعاب الآسيوية ولم يتركوا شيئاً للصدفة حيث حرصوا على الحضور إلى دبي قبل انطلاق الألعاب بأسبوع كامل، وذلك في إطار تحضيرهم لاستضافة دورة الألعاب شبه الأولمبية التي تقام في طوكيو 2020.

سهام الرشيدي: السفر يصقل مواهب اللاعبين الشباب

وجهت سهام الرشيدي، لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم، وصاحبة الخبرة التي قاربت 13 سنة في مضمار «أم الألعاب»، رسالة لجيل الشباب من لاعبي منتخبنا الوطني المشاركين في ألعاب دبي، أكدت فيها أن الجيل الجديد من اللاعبين الشباب قادر على استلام الراية من الجيل السابق بما يمتلكونه من مواهب وقدرات تبشر بمستقبل واعد، مشيدة بقدراتهم وإمكانياتهم.

محمد خميس يساند لاعبي منتخبنا

حرص لاعبنا الأولمبي محمد خميس صاحب أول ميدالية ذهبية للإمارات في رفعات القوة في دورة الألعاب شبه الأولمبية «أثينا 2004».

ونجم نادي دبي لأصحاب الهمم، على مساندة لاعبي منتخبنا الوطني في رفعات القوة، الذي تواجد في ألعاب دبي لمتابعة المنافسات التي تستضيفها صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، برفقة مدربه تيتو قاسم، الذي شجع اللاعب الشاب أسامة البلوشي بالرغم من حصوله على المركز الرابع إلا أنه حضه على الاستمرار في بذل الجهد للوصول إلى منصات التتويج.