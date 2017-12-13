4 ميداليات لمنتخبنا في مستهل مشوار «البارالمبية الآسيوية للشباب»

حقق منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم 4 ميداليات ملونة بواقع «ذهبيتين وفضية وبرونزية» جميعها في «أم الألعاب»، وذلك في مستهل مشوار منتخبنا في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب دبي 2017، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، التي تقام لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط.

وذلك بمشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة على مستوى قارة آسيا يتنافسون في 7 ألعاب رياضية مختلفة لأصحاب الهمم، وهو أكبر رقم من حيث المشاركة في بطولات آسيا، وتشمل المنافسات: رفعات القوة، وكرة الطاولة، وكرة الهدف في نادي دبي لأصحاب الهمم، والريشة الطائرة في نادي الوصل، والبوتشيا بنادي شباب الأهلي، بينما يحتضن «مجمع حمدان الرياضي» منافسات لعبة السباحة.

تمكن بطلنا عبد الله الغافري من إهداء الإمارات ميداليتين في ضربة البداية حيث قنص ذهبية سباق 100م، وبرونزية سباق 1500 م، وبدوره لم يفوت أحمد جاسم الفرصة فقنص ذهبية أخرى لمنتخبنا في سباق 100 م، بينما رفع حميد البلوشي رصيد أصحاب الهمم من الميداليات بميدالية فضية في سباق 100 م، وهي الميدالية الرابعة لأصحاب الهمم.

اليوم الوطني

وأقام الوفد السعودي المشارك في الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب حفلاً على شرف اليوم الوطني الإماراتي «46» الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر من كل عام.

حضر الحفل من الجانب الإماراتي محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة المنظمة العليا، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وذيبان المهيري أمين عام اتحاد أصحاب الهمم رئيس وفد منتخبنا، ومن الجانب السعودي أحمد المقيرن رئيس اللجنة البارالمبية السعودية وعدد من أعضاء الوفد السعودي واللاعبين.

وشهدت القرية التراثية ببهو نادي دبي لأصحاب الهمم الفعاليات الممتعة للحفل الذي حظي بفقرات تراثية إماراتية إلى جانب توافد لاعبي الأخضر وأعضاء الوفد السعودي على القرية التراثية للمشاركة في الحفل الذي أمتع الجميع.

لفتة نبيلة

من ناحيته، أثنى محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة المنظمة العليا على اللفتة النبيلة من جانب اللجنة البارالمبية السعودية، مشيراً إلى أنها ليست بغريبة على أشقائنا في المملكة العربية السعودية، نظراً لمتانة العلاقة التي تربطنا والصلة الوثيقة بين أصحاب الهمم من الجانبين.

وأشاد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بالخطوة، مؤكداً على قوة العلاقة الأخوية التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده اللجنة البارالمبية السعودية.

من ناحيته أكد أحمد المقيرن رئيس اللجنة البارالمبية السعودية أن دولة الإمارات العربية غالية على الجميع في المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، مشيراً إلى أن الاحتفال يأتي ضمن مشاركة المملكة أشقائها في الإمارات فرحتهم. وقال: «يوجد ترابط كبير مع أشقائنا بالإمارات منذ أيام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحتى الآن.

موضحاً أن الإمارات نجحت كما عودتنا في تنظيم الحدث القاري الهام وهو دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب دبي 2017، التي تحظى بمشاركة قياسية من 30 دولة بالقارة الصفراء، و800 لاعب ولاعبة و7 ألعاب، ونحن نشيد بالتنظيم وحسن الاستضافة كما عودتنا الإمارات دائماً».

كوكبة رائعة

وأضاف: «لقد سعدنا كثيراً بتشريف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم أول أمس في حفل افتتاح البطولة، وكل الشكر للقائمين على هذا الإنجاز وشكرنا للجنة البارالمبية الإماراتية برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي.

وكذلك اللجنة البارالمبية الآسيوية برئاسة ماجد العصيمي، ووجود هذه الكوكبة من أبناء دول الخليج المشاركين في الحدث القاري الهام من لاعبين وإداريين وأجهزة فنية وإدارية فكل هذه الأجواء رائعة».