الحتاوي يتطلع إلى رقم جديد للدراجات النارية

يتطلع عبد الله الحتاوي النقيب في شرطة دبي، وهو أحد أعضاء فريق شرطة دبي للاستعراضات بالدراجات النارية، وأحد مدربي القوات الخاصة في شرطة دبي، وأكبر اللاعبين الرياضيين في مجال ألعاب الدراجات النارية «أيه تي في» على مستوى العالم، لتحطيم الرقم القياسي العالمي، لأطول فترة قيادة على العجلات الخلفية، خلال مهرجان دبي للدراجات النارية، الذي يقام بالتعاون مع شرطة دبي.

ويصل الرقم القياسي العالمي الحالي إلى 50 كم، ويسعى الحتاوي إلى تحطيم هذا الرقم خلال مهرجان دبي الذي سيقام 12 يناير المقبل، عند افتتاح معرض الدراجات النارية، وستبدأ جولة السباق من غنتوت ويستمر السير على شارع الشيخ زايد حتى أبواب المهرجان، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي، بإجمالي سير مسافة 60 كم.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: نحن في شرطة دبي، سوف نقدم دعمنا الكامل للنقيب عبد الله الحتاوي في محاولته لتحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة «غينيس»، إلى جانب غيره من سائقي الدراجات النارية من مختلف أندية الدراجات النارية في الإمارات وفي المنطقة، دعماً لمحاولة إحراز رقم قياسي جديد. بدوره أعلن عبد الله الحتاوي عن استعداده لهذا الحدث قائلاً:

أنا متحمس للغاية للعمل مع فريق شرطة دبي للاستعراض بالدراجات النارية، والاشتراك في مهرجان دبي للدراجات النارية ومحاولة تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس، كما أؤمن بشدة بقدرتي على تخطي الرقم الحالي وسأكون فخوراً عند تحقيق رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس لصالح شرطة دبي وإمارة دبي بشكل عام.

وستوجَّه دعوة لكل راكبي الدراجات النارية وأندية الدراجات النارية لدعم هذه المحاولة التي تهدف إلى تسجيل رقم قياسي من خلال الانضمام إلى موكب الدراجات النارية اشرطة دبي.