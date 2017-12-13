«الدراجات» يشكل اللجنة المنظمة لـ«عربية المضمار»

عقد مجلس إدارة اتحاد الدراجات، اجتماعه الدوري، مساء أمس، برئاسة أحمد محمد الحوري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل الأعضاء، وتضمن جدول أعمال الاجتماع، العديد من الأمور المهمة.

وفي مقدمتها الاستعدادات الخاصة باستضافة وتنظيم البطولة العربية الثامنة للمضمار، التي ستقام في مضمار زايد الدولي في الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر الجاري، التي سيشارك فيها العديد من المنتخبات العربية، وتتضمن منافسات على مستوى الكبار والشباب والإناث.

تشكيل اللجنة المنظمة

وقرر المجلس، تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة من أعضاء مجلس الإدارة، حيث يتولى عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية، رئاسة اللجنة، مع توليه مهام متابعة تجهيز المضمار والأمور المالية، ويتولى سالم عتيق الكتبي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، رئاسة لجنة حكام البطولة، ونايف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد، رئاسة لجنة الإقامة والإعاشة واللجنة الإعلامية.

فيما يتولى عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، رئاسة لجنة السكرتارية في البطولة العربية، ونورة الجسمي رئيس اللجنة النسائية والتسويق بالاتحاد، رئاسة لجنة التتويج والمراسم، واطلع المجلس على تقرير الوفد الذي شارك في البطولة العربية للطريق، التي أقيمت في شرم الشيخ أخيراً.

وحقق فيها منتخبا الكبار والناشئين 5 ميداليات ملونة، من أهمها ذهبية منتخب الكبار في سباق الفردي العام، وأشاد المجلس بجهود اللاعبين وبالنتائج التي حققوها رغم قوة البطولة.

صيانة المضمارواطلع المجلس على ما تم تنفيذه في عملية صيانة المضمار والاستعدادات الخاصة بالبطولة من الجانب التنظيمي، بالإضافة إلى الاطمئنان على استعدادات منتخبات الكبار والشباب والإناث، وجاهزيتها للمنافسة، وتحقيقها النتائج التي تؤهل دراجاتنا للحفاظ على لقب البطولة، الذي يتطلب مضاعفة الجهود.

احتفالية الوطنوأشاد أحمد محمد الحوري نائب رئيس الاتحاد، بالنجاح الباهر لاحتفالية اليوم الوطني للدراجات التي نظمها الاتحاد ودبي للعقارات، وأثنى على جهود اللجنة المنظمة، ما ساهم في نجاح الاحتفالية فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً.