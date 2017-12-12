سباق كأس آل مكتوم للتجديف الجمعة

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم الجمعة المقبل، سباق كأس آل مكتوم الـ21 لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، أغلى بطولات قوارب التجديف، وأعرق السباقات البحرية التراثية في الدولة، في أرقى وجهة حضارية في المنطقة والخليج العربي (جزيرة نخلة جميرا)، بمشاركة 25 قارباً، تأهلوا من ثلاث جولات متتالية لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وذلك حسب نتائج القوارب وموقفها في الترتيب العام للبطولة، وهو التقليد الذي درجت عليه اللجنة المنظمة في النادي منذ سنوات، وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق المرتقب، قائمة القوارب التي سوف تحظى بشرف المشاركة في المناسبة الكبيرة وهي:

شرطة دبي 30 وقاربا دبي 51 و5 وشناص 20 وقاربا رأس الخيمة 27 و12 وجلفار 55 ورأس الخيمة 12 والزعابي 8 وثوبان 10 وشباب المرفأ 34 والسعودية - الإمارات 17 ووادي السيجي 11 وقاربا وادي حام 99 و40 وشباب بن ماجد 15 وابن ماجد 42 وقوارب الذهب 65 و64 و66 وعناد 14 وسميح 29 والمغيرة 58 والشارقة 32 ومزاحم 70 وسنيار 41.

بطولة خاصة

وأكد هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن الحدث الكبير يمثل بطولة خاصة تتجدد مرة كل عام منذ سنة 1998، حيث تصل يوم الجمعة المقبل إلى النسخة الحادية والعشرين، الأمر الذي يدلل على عراقة البطولة الكبيرة.

وقال القمزي إن اللجنة المنظمة اعتمدت البرنامج الزمني الكامل لمنافسات شوط كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما والمقرر يوم الجمعة المقبل ودعت اللجنة المنظمة كافة المتأهلين من النواخذة وملاك القوارب التي احتلت المراكز الخمسة والعشرين في الترتيب العام، لتأكيد المشاركة في الشوط المرتقب قبل يوم الخميس المقبل موعد اعتماد القائمة النهائية.

برنامج الحدث

وقال إن البرنامج يوم الجمعة المقبل، سيشهد إجراء الفحص الفني على جميع القوارب المشاركة في الشوط الرئيس في الفترة الصباحية من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهراً وسيتم في الأثناء انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والنواخذة والملاك المشاركين في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة الاجتماعات في النادي حيث سيتم الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالسباق.

وشرح التعليمات وما يستجد من أمور يوم السباق، وقال مدير إدارة السباقات في النادي إن اللجنة المنظمة تراقب كافة التفاصيل المتعلقة بالنشرة الجوية وحالة البحر يوم الجمعة، حيث حددت موعد بداية السباق عند الساعة الثالثة عصراً على أن يتم قبل الانطلاقة بساعة كاملة إنزال القوارب إلى عرض البحر والتوجه إلى خط البداية استعداداً للانطلاقة المرتقبة ودعت الجميع إلى الالتزام بالشروط واللوائح المتعارف عليها في الحدث.

تتويج 5 نجوم

وكشف القمزي عن اعتماد إجراء الفحص الفني على القوارب الحاصلة على المراكز الخمسة الأولى من قبل اللجنة الفنية ثم مراسم التتويج في منصة الأبطال في مقر النادي بالميناء السياحي إضافة إلى تكريم القارب المثالي في الشوط الرئيس حسب معايير محددة تتعلق بالالتزام والمظهر والأداء وذلك عبر لجنة مختصة

تاريخ

كان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المبادر بإطلاق منافسات قوارب التجديف المحلية 30 قدما في السابع من شهر مارس عام 1997 بمباركة وتشجيع ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وحقق السباق الأول النجاح المطلوب من خلال مشاركة 15 قاربا وفاز بأول الألقاب القارب «فتح المعين 2 « بقيادة النوخذة خليفة علي النزر.