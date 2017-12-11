«تحدي الحبتور لتنس السيدات» تنطلق اليوم

تنطلق بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ20 لتنس السيدات اليوم بمجمع التنس بفندق الحبتور غراند بالمارينا، وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المجرية بابوس المصنفة الأولى بالبطولة مع الروسية بولينا مونوفا، والمصنفة الثانية الرومانية بوزارنسكو مع اليابانية موريتا، وتلعب المصنفة الثالثة التايبية وي سو مع الروسية انستاسيا، والمصنفة الرابعة الأوكرانية كوزيلوفا مع الأوزبكية سابينا.

وأكد الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس أن الاتحاد يدعم بطولة تحدي الحبتور منذ ولادتها وسيظل التعاون مستمراً لأن البطولة واجهة طيبة للدولة، وأعرب عن اعتزازه بالبطولة التي تبوأت مكانة متميزة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة، وباتت محطة مهمة للاعبات الواعدات في العالم.

وأشاد الشيخ حشر مكتوم آل مكتوم بجهود رجل الأعمال خلف الحبتور بدعم وتنظيم البطولة مهنئاً مجموعة الحبتور بالنجاحات التي تحققت عبر 20 عاماً مشيراً إلى أن البطولة كانت سبباً في ظهور عدد من نجمات العالم في وقت لم تكن هناك بطولات نسائية غيرها بالمنطقة، وعبر عن أمنياته للتنظيم والبطولة بالنجاح وللاعبات بالتوفيق في المباريات وتقديم مستوى متميز.

عضوية فخرية

وأهدى رئيس اتحاد الإمارات للتنس باسمه وباسم مجلس إدارة الاتحاد العضوية الفخرية الدائمة للاتحاد إلى رجل الأعمال خلف الحبتور تثميناً لجهوده وحرصه على إقامة واستمرارية البطولة.

تقدير

أعرب خلف الحبتور عن تقديره للشيخ حشر مكتوم آل مكتوم، وإلى مجلس إدارة اتحاد التنس للحرص على حضور البطولة ومتابعة فعالياتها ودعمها، كما وجه الشكر إلى وسائل الإعلام وخص بالشكر قناة دبي الرياضية التي بدأت انطلاقتها بالتزامن مع البطولة قبل 20 عاماً وكان أول ظهورها على الهواء من خلال البطولة، ودعا الحبتور المقيمين والمواطنين إلى الحضور إلى فندق غراند الحبتور ومتابعة المباريات في الملاعب الثلاثة.

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حضر مؤتمر القرعة أربع من أفضل المشاركات بالبطولة هن السويدية كوميللا واليابانية موريتا والمجرية دلما جلفي والسويسرية باتي شنيدر، وأشرف على القرعة حكمنا الدولي هاني الخفيف، وأعربت اللاعبات عن سعادتهن بالمشاركة في البطولة ووجهن الشكر إلى اللجنة المنظمة.