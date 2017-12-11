«جوجيتسو» الجزيرة الأول «آسيوياً»

تصدر فريق نادي الجزيرة للجوجيتسو أندية الدولة بحصوله على 12 ميدالية ذهبية و13 فضية و11 برونزية، في بطولة دبي الدولية للجوجيتسو التي اختتمت أول من أمس، وشارك بها ألمع نجوم اللعبة، حيث جمع لاعبو فخر أبوظبي 1675 نقطة.

وضعتهم بالمركز الثاني في التصنيف العام للبطولة، وهذه النقاط أضيفت إلى رصيد الجزيرة الآسيوي، ليعلن تربعه على عرش القارة، خلال هذه الفترة حسب الموقع الرسمي لاتحاد الجوجيتسو، وثمن محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الرياضية، الإنجازات، وقال أن لاعبي النادي يسيرون بخطى واثقة، وأهدى إنجاز تصدر قارة آسيا إلى قيادة النادي، وقال إن أفراح فخر أبوظبي مستمرة، وإن إدارة النادي تحاول على الدوام، تقديم كل الدعم والتسهيلات للفرق كافة، وهدفها زيادة ممارسي لعبة الجوجيتسو.