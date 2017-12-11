55 لاعباً يشاركون في بولينغ «إقليمية أبوظبي 2018»

أعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية، من مقرها الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة، عن مشاركة 55 لاعباً يمثلون 14 دولة بينها عناصر منتخبنا الوطني، في منافسات البولينغ ضمن دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، التي ستقام من 17 - 22 مارس المقبل بأبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي ستشهد 16 لعبة، تشارك فيها 33 دولة منها 18 دولة من دول المنطقة بالإضافة إلى مشاركة 15 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية، وتعتبر محطة تنافسية تجريبية، استعداداً للألعاب العالمية الصيفية في أبوظبي 2019، وأعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية والتي تضم محمد ناصر مدير عام الرياضة والمسابقات ود. عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب .

وشريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات، إعداد اللاعبين واللاعبات المشاركين في رياضة البولينغ التي تشهدها الألعاب، إذ تشارك الإمارات بثمانية لاعبين وثماني لاعبات بصفتها الدولة المنظمة، والبحرين والأردن بلاعبين، بينما تشارك عمان ومصر وسوريا وتونس ولبنان وإيران والعراق بلاعبين ولاعبتين، ومن الدول الأجنبية تشارك كندا وروسيا ومكاو بلاعبين ولاعبتين، وتم إدراج البولينغ كرياضة في حركة الأولمبياد الخاص للمرة الأولى عام 1975.

وهي إحدى أكثر رياضات الأولمبياد الخاص نمواً وشعبية، بالرغم من إدخال بعض التعديلات عليها بما يتناسب مع لاعبي أصحاب الهمم، ويبلغ عدد لاعبي الأولمبياد الخاص الذين يتسابقون في رياضة البولينغ حالياً 127 ألفاً و604 لاعبين، يمثلون 76 برنامجاً حول العالم، وبلغ عدد الدول التي شاركت بدورة الألعاب الماضية التي أقيمت بالقاهرة 2014 سبع دول.