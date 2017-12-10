سلطان بن حمدان يشهد مهرجان زايد التراثي للهجن

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2017 - 2018، مساء الأمس، منافسات ختام مشوار هجن الجماعة، في جائزة زايد الكبرى، والتي أقيمت لفئة الحول والزمول لمسافة 8 كلم، على أرضية الميدان الغربي بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي.

كما شهد المنافسات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصايل، وأقيمت مساء الأمس 8 أشواط للرموز، وانتزعت «سلهودة» لمبارك طرشوم صالح العامري، ناموس أول الأشواط، والمخصص للحول المحليات الإنتاج، وحلقت مع السيف+300 ألف درهم، بعد أن قطعت المسافة بزمن بلغ 12:51:9 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «الشاهينية» لمطر سهيل اليبهوني الظاهري، بتوقيت بلغ 12:52:2 دقيقة.

وفي الشوط الثاني وسيف الحول المهجنات الإنتاج، كانت «بروق» لمحمد سلطان مرخان على الموعد مع الناموس والمركز الأول، لتخطف السيف+300 ألف درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:48:2 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ «مشكورة» لعبد الله سالم مصبح صروخ النعيمي بتوقيت قدره 12:51:6 دقيقة.

وفي الشوط الثالث حلق «عباب» لمنصور صالح علي الحميري، مع شوط الزمول المحليات الإنتاج، وانتزع الخنجر+200 ألف درهم، وقطع المسافة بزمن قدره 13:27:2 دقيقة، وفي الشوط الرابع، والمخصص للزمول المهجنات الإنتاج، تقدم «نبه» لحمد راشد غدير الكتبي على منافسيه، ليكسب الخنجر+200 ألف درهم، وبزمن قدره 13:20:2 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ «منفذ» لعبيد سعيد منانه الكتبي، وبتوقيت قدره 13:21:5 دقيقة.

وفي الشوط الخامس وسيف الحول المحليات المفتوح، كانت «بينونة» على موعد مع المركز الأول والناموس، لتهدي مالكها مبارك بن نصرة العامري، السيف+300 ألف درهم، بعد أن قطعت المسافة بتوقيت قدره 12:49:5 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «حشيمة» لمحمد زايد خلفان المنصوري، وبتوقيت بلغ 12:51:5 دقيقة.

وفي الشوط السادس وسيف الحول المهجنات، حلقت «أريام» لعيسى أحمد مطر الفلاحي مع المركز الأول والناموس، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:38:3 دقيقة، لتكسب السيف+300 ألف درهم، تاركة المركز الثاني لـ «الظبية» لحمود محمد سالم الوهيبي، بزمن بلغ 12:44:4 دقيقة.

وفي الشوط السابع، كان الموعد مع «الأسد» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، والذي خطف الخنجر+200 ألف درهم، بعد أن قطع مسافة الشوط بتوقيت قدره 13:16:8 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «حطام» لأحمد شاهين خلفان المزروعي، بزمن قدره 13:23:7 دقيقة.

وفي آخر أشواط الفترة المسائية، والمخصص للزمول المهجنات، انتزع «مولع» لمحمد عويضة بالحطم العامري، ناموس الشوط والمركز الأول، ليحرز الدرع+200 ألف درهم، بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن قدره 13:09:3 دقيقة، وجاء «شاهين» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي في المركز الثاني، وبعد ختام الأشواط، توج عبد الله مبارك المهيري مدير اتحاد سباقات الهجن، الفائزين بالرموز الثمانية، في ختام مشوار هجن الجماعة في جائزة زايد الكبرى.