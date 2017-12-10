30 دولة في افتتاح ألعاب البارالمبية الليلة

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب دبي 2017، في نسختها الثالثة، التي تقام لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتستمر حتى 14 من ديسمبر الجاري.

وذلك بمشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة على مستوى قارة آسيا يتنافسون في 7 ألعاب رياضية مختلفة لأصحاب الهمم، وهو أكبر رقم من حيث المشاركة في بطولات آسيا، وتشمل المنافسات: رفعات القوة، وكرة الطاولة، وكرة الهدف في نادي دبي لأصحاب الهمم، والريشة الطائرة في نادي الوصل.

والبوتشيا بنادي شباب الأهلي دبي، بينما يحتضن «مجمع حمدان الرياضي» منافسات لعبة السباحة. ويقام حفل الافتتاح الذي من المنتظر له أن يحظى بعدد من الفقرات الشيقة والأنيقة لهذا الحدث الآسيوي، وذلك بملعب استاد نادي دبي لأصحاب الهمم الجديد بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية المهمة على صعيد ألعاب أصحاب الهمم بالقارة الصفراء.

محطة مهمة

من جانبه أكد محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب البارالمبية للشباب أن هذا المحفل الآسيوي المهم يعد محطة مهمة في إعداد جيل جديد سيتسلم راية ذوي الإعاقة في القارة الصفراء مستقبلاً.

وقال: «لا شك أن هذا التجمع الرياضي الكبير سيعكس مقدار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة برياضة ذوي الإعاقة، حيث نفتخر نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنهج السديد الذي تنتهجه قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي راعي هذا الحدث الآسيوي المهم، حيث تعمل قيادتنا الرشيدة على بناء دولة حديثة لكل مواطنيها بمختلف فئاتهم وتوفر كل سبل الحياة الكريمة لهم».

وأضاف: «لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مكانة مهمة جداً بين دول العالم، ومحطة رئيسة في تنظيم البطولات العالمية والقارية لرياضات أصحاب الهمم المختلفة».

ملاعب البطولة

وتبدأ المنافسات الرسمية للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب صباح اليوم بمنافسات كرة الهدف، التي تقام على ملاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، بينما تنطلق منافسات باقي الألعاب غداً على ملاعب أندية الوصل وشباب الأهلي دبي ونادي دبي لأصحاب الهمم ومجمع حمدان الرياضي.

وتعد قارة آسيا القارة الأكبر من حيث نسبة الرياضيين من أصحاب الهمم التي تمثل %70 من العالم، خصوصاً أن «القارة الصفراء» الأكثر نشاطاً في مجال الرياضة بصفة عامة ورياضة أصحاب الهمم على وجه الخصوص، حيث تقيم كل 4 سنوات الألعاب الآسيوية البارالمبية على غرار الألعاب البارالمبية الدولية التي ينظمها المجلس البارالمبي الدولي.

تميمة البطولة

حرصت اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب على تصميم الميداليات التي صممت للفائزين تليق بالحدث وتعبر عن دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حملت واجهتها رسماً لـ«برج خليفة» أبرز معالم مدينة دبي مع شعار البطولة، بينما ظهر على خلفيتها رسم بارز لخريطة القارة الآسيوية، وأعلنت اللجنة أن البطولة ستشهد تواجد منصة واحدة، لتتويج الفائزين، كما تم الكشف كذلك عن تميمة البطولة التي تجسد الجمل العربي.

202

حرص الوفد الياباني على المشاركة في الألعاب بأكبر وفد في البطولة، حيث يضم الوفد الياباني 202 عضو، «54» لاعباً، و«35» لاعبة، و«113» من أعضاء الجهازين الفني والإداري.