انتخاب محمد بن سليم نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات

تم انتخاب محمد بن سليم، رئيس نادي الامارات للسيارات والسياحة ورئيس اتحاد الامارات للسيارات والدراجات النارية، نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وعضواً في المجلس العالمي لرياضة السيارات.

جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" التي اختتمت مساء الجمعة في العاصمة الفرنسية باريس.

ويأتي انتخاب محمد بن سليم تتويجاً لسنين من العمل الشاق مع فريقه بهدف تطوير رياضة السيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتم اعادة انتخاب الفرنسي جان تود رئيساً للاتحاد الدولي لدورة ثالثة.