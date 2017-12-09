أبوظبي 6 ثالث مونديال الفورمولا 1

توّج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي، الفائزين في الجولة الخامسة والسباق الرئيسي لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي أقيمت في أبوظبي أمس، ونال فيليب شيب قائد زورق الفريق الصيني 1 اللقب، وحلت في المركز الثاني النرويجية ميريت ستروموي قائدة الزورق 50، ثم زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس كاريلا، وأنهى المتسابق الأميركي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4 مشاركته في المركز الرابع، وزورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي في المركز التاسع، وأحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 في المركز 11.

صدارة

واحتفظ فريق أبوظبي بصدارة الترتيب العام للبطولة بعد أن قام زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس بتطبيق استراتيجية جمع النقاط مع الوصول إلى منصة التتويج، حيث يمتلك الزورق حاليا 70 نقطة، فيما استفاد الفرنسي فيليب شيب من إحراز المركز الأول في أبوظبي، حيث وصل إلى النقطة رقم 59 في الترتيب العام، فيما تراجع السويدي إريك ستارك إلى المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 49 نقطة وليبتعد رسمياً عن المنافسة على اللقب، الذي انحصر بين زورقي أبوظبي وزورق الفرنسي ممثل الفريق الصيني.

حضر السباق وشهد التتويج الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، وني جيان سفير الصين لدى الدولة، ونيكولو جيرمانو مروّج البطولة، وحريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وسالم الرميثي مدير عام النادي، وطلال الهاشمي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

تهنئة

وتوجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بالتهنئة إلى الفائزين في السباق والمنافسة، وعبر عن سعادته الكبيرة بالتنظيم، وأكد أن زورق أبوظبي يمتلك حظوظا كبيرة في الفوز بلقب البطولة لهذا العام والتفوق في المنافسة العالمية، وقال: ننتظر من فريق أبوظبي أن يهدي الإمارات لقبا غاليا وإنجازا أكبر في المنافسة الختامية في الشارقة، وأن يتمكن من الفوز باللقب لموسم 2017.

وأضاف: أبطال الإمارات قادرون ويمتلكون الكفاءة من أجل تحقيق الفوز واللقب في الموسم الحالي خاصة مع صمود الفريق طيلة الجولات الماضية واحتفاظه بالصدارة حتى جولة أبوظبي، ومن ثم جولة الختام في الشارقة، وقال: لدى الفريق القدرة والكفاءة ونثق في قدرة زوارقنا على حسم المنافسة في جولة الختام.

أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن المنافسة والبطولة صنعت يوماً رياضياً مثالياً على كاسر الأمواج في العاصمة، وقال: دور النادي البحري فعال ومميز في القيام بتنظيم البطولات البحرية الكبيرة والمهمة، وحضور الجماهير الغفيرة هو شهادة نجاح لهذه المنافسات.

معاناة

وعاني زورقا مؤسسة الفيكتوري تيم من عدة ظروف خاصة فيما يتعلق بزورق فيكتوري 3 الذي تعرض لانقلاب في التجارب الرسمية، ما دفع الطاقم الفني للاستعانة بالزورق الاحتياطي كبديل، ويظهر للمرة الأولى هذا الموسم فيما حاول فيكتوري 4 تحسين مركزه طوال مراحل السباق الذي اشتمل على 52 لفة وشهد توقفا مع البداية بسبب حادث انقلاب.

ويحتل أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 بعد نهاية الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم، المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 30 نقطة، فيما أضاف شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4 إلى رصيده 9 نقاط جديدة وضعته في المركز السابع للترتيب العام برصيد 28 نقطة.

جائزة (أف 4 أس)

احتفظ منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 4 بصدارة الترتيب العام لمنافسات الجائزة العالمية (أف 4 أس) بعدما نجح في الحصول على المركز الثاني في السباق الثاني الذي أقيم أمس مع ختام منافسات جائزة أبوظبي الكبرى للزوارق السريعة «فورمولا1» الجولة الخامسة وقبل الختامية من بطولة العالم 2017.

وأصبح بطلنا الشاب منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 4 قريبا من انتزاع اللقب العالمي للمرة الأولى وفي السنة الثانية لمشاركاته في هذه المنافسات، إذ يملك حاليا 95 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الفرنسي جيرمي بريسيت قائد زورق الأطلسي 10 والذي فاز بالسباق الثاني ويمتلك 93 نقطة ويجيء ثالثا بطلنا محمد المحيربي قائد زورق أبوظبي 5 برصيد 77 نقطة.

فرصة

عبر ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي عن ارتياحه بأن تظل الصدارة لفريق أبوظبي مع ختام جولة العاصمة، وأن يكون لديه قدرة للفوز باللقب لهذا الموسم في الجولة الختامية في الشارقة وقال: أمامنا فرصة كبيرة وسنقوم باستغلالها لكي نصنع السعادة لرياضة الإمارات والتفوق وأن تكون السيادة والحضور لفريق أبوظبي.

أرقام تتحطم

كسرت العاصمة أبوظبي رقماً جديداً في استضافة جولات الجائزة الكبرى للفورمولا1 بوصول رقم هذه الجولات إلى 24 مع هذه الجولة في موسم 2017، ولتكون المدينة الأعلى من ناحية استضافة عدد جولات البطولة حتى الآن، كما شارك في الجولة الحالية 21 متسابقاً وهو أعلى رقم للمتسابقين منذ عدة مواسم.