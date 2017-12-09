«شواهين» تحلق بخنجر الأبكار في «الثنايا»

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي أمس، منافسات اليوم الخامس لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن لسن الثنايا في ميدان الوثبة في أبوظبي التي تنافست فيها المطايا المشاركة على 8 رموز في الفترة المسائية. وتوجت «شواهين» لحمد نهيان العامري بأول الرموز وحصدت خنجر الثنايا الأبكار المحليات، قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:40:9 دقيقة، تليها «أوتار» لعلي سالم بوظفيرة العامري ثم «منبعة» لعلي سالم بن صروخ النعيمي.

تألق

وانتزعت «خيرة» لصالح بن نصرة العامري ناموس الشوط الثاني وخطفت الخنجر بعد أن قطعت مسافة الشوط بتوقيت 12:46:0 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ«المسك» لراشد محمد عبدالله العامري التي حققت 12:46:3 دقيقة، وحلت «الاتحادية» لعلي لاحج الحلامي ثالثة بزمن 12:50:7 دقيقة، وتوج «مناور» لمبارك آل سالمين المنصوري بدرع الجعدان المحليات في الشوط الثالث في زمن 12:47:4 دقيقة، وجاء «الواصل» لسعيد ناصر المنصوري ثانياً، بزمن 12:49:5 دقيقة، يليه «شاهين» لعبدالله الجافلة الحميري في زمن 12:50:3 دقيقة.

الشوط الرابع

وفي الشوط الرابع فاز «سكر» لعبيد محمد بالضبيعة الكتبي على منافسيه ليكسب الجعدان المهجنات وأنهى السباق في 12:51:2 دقيقة، وجاء «شاهين» لثامر سيف المرر ثانيا بزمن 12:53:7 دقيقة، ثم «مرعب» لسالم راشد النيادي في 12:54:6 دقيقة.

وفي الشوط السادس واصل حميد سعيد النيادي تحقيق الرموز بإضافة الخنجر بعد أن قاد «سمحة» للفوز بالمركز الأول في زمن 12:44:2 دقيقة، يليه «سمهرم» لحمد محمد الوهيبي في زمن 12:45:1 دقيقة.

وفي الشوط السابع حلق «مسعاف» لسعيد أحمد الفلاحي مع الدرع بتوقيت 12:54:0 دقيقة، وتصدر «راهي» لمبارك محمد المهيري الشوط الثامن في زمن قدره 12:48:7 دقيقة، وجاء «نهاب» لعلي الظاهري ثانياً بزمن 12:48:9 دقيقة، ثم «غزال» لسهيل علي اليبهوني بزمن 12:49:1 دقيقة.