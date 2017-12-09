مطر الطاير يفتتح معرض دبي لكمال الأجسام

افتتح مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، صباح أمس، فعاليات معرض دبي لكمال الأجسام، في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، الذي يستمر لمدة يومين.

وتجوّل في أروقة المعرض الذي يتم تنظيمه للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، كما استمع إلى شرح نيك بلاير مدير المعرض الذي كشف عن مشاركة 106 عارضين من 30 دولة، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات والمنافسات الخاصة بكمال الأجسام واللياقة البدنية والتغذية الصحية.

وحضر الطاير جانباً من العروض الافتتاحية للمنافسات التي يتم تنظيمها على هامش المعرض، والتقى مع العديد من العارضين من الشركات العاملة في قطاع اللياقة والغذاء الصحي وكمال الأجسام، الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في النسخة الثانية من هذا المعرض الدولي المهم الذي أصبح من أهم الفعاليات السنوية في هذا المجال.

إشادة

وأشاد الطاير بما شاهده من حسن تنظيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من العارضين في مختلف مجالات هذا العالم، وأكد الحرص على الاهتمام بجانب الصحة والغذاء السليم الذي لا يؤدي إلى أعراض جانبية من أجل سلامة وصحة الشباب من عشاق وممارسي هذا النوع من الرياضة.

وحضر الافتتاح ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد عبيد الملا من هيئة الطرق والمواصلات، وعدد كبير من الجماهير الذين حضروا لمشاهدة الجديد في عالم كمال الأجسام واللياقة البدنية الذي يكتسب شعبية متزايدة واهتماما كبيرا من قطاع الشباب من الجنسين ومن مختلف فئات المجتمع، بجانب اللقاء مع أبطال وكبار المدربين في هذه المجالات، ومن بينهم البطل المصري رامي الكبير الذي حرص على تحية مطر الطاير واللقاء مع الجمهور والتقاط الصور التذكارية مع بعضهم.

وحصل رامي في العام الماضي على المركز الثاني في بطولة «مستر أولمبيا» الأكبر من نوعها في العالم، والذي يحل ضيفاً على المعرض.

أقوى رجل وامرأة

ويشهد المعرض منافسة قوية لتحديد الفائز بلقب أقوى رجل وامرأة في دولة الإمارات، مع تنافس أكثر من 30 رجلاً وامرأة في سلسلة من تحديات القوة الخارقة، مثل رفع أحجار أطلس وقلب الإطارات ورفع السيارة من أجل تحديد أقوى رجل وامرأة في الدولة.

فعاليات

تشتمل أبرز فعاليات المعرض على بطولة الفنون القتالية المختلطة والملاكمة للهواة، ومسابقات الباركور و«كروس فيت»، وفعالية «ريبوك ليه ميلز لايف دبي»، فعالية اللياقة البدنية الرائدة على مستوى العالم، التي تنظم جلسات حصرية لأكثر من 2500 من المدربين وعشاق اللياقة البدنية الذين يقضون ساعات طويلة في النادي والمدربين الشخصيين خلال اليوم الثاني من عطلة نهاية الأسبوع، وفعالية البحث عن عارضي اللياقة البدنية الأفضل في الشرق الأوسط.