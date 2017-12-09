إثارة في اليوم الأول لجولة WWE في أبوظبي

شهدت ملاعب التنس بمدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أول من أمس، انطلاقة جولة منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE» وسط حضور جماهيري كبير، وألهب فريق «ذا شيلد» والمكون من «رومان رينز - سيث رولينز - دين امبروز» مدرجات الملعب، حيث تمكنوا من هزيمة كل من سيزارو وشيمس وساموا جو، بينما حافظت النجمة أليكسا بليس على لقب بطولة «رو» للسيدات عقب تغلبها على المتألقة ساشا بانكس، فيما احتفظ انزو أموري بلقب بطولة الوزن المتوسط عقب هزيمته للنجم كاليستو.

صراع سداسي

ففي النزال السداسي الرئيسي لأمسية اليوم الأول من الجولة، تمكن ثلاثي فريق «ذا شيلد» من بسط سيطرتهم على مجريات النزال، على الرغم من محاولات سيزارو وشيمس التحكم بالنزال، كما تمكن السداسي ساموا جو من إلحاق الهزيمة بأحد أطرف فريق «ذاشيلد» ولكن الثلاثي كان لهم بالمرصاد.

وفي ختام النزال، تناوب كل من سيث رولينز ودين أمبروز في ضرب النجم السويسري سيزارو، إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة من حامل لقب الإنتركونتنتال رومان رينز الذي ثبت خصمه على الحلبة بمساعدة رولينز وأمبروز، ليعلن الحكم نهاية النزال بفوز فريق «ذا شيلد» وسط احتفال الجماهير.

بطولة السيدات

وفي بطولة السيدات، ألحقت حاملة اللقب أليكسا بليس الهزيمة بمنافستها ساشا بانكس، في نزال قوي شهد تبادل للسيطرة بين النجمتين، ودانت السيطرة في بداية النزال لأليكسا بليس التي قدمت عرضاً قوياً على الحلبة، ولكن الأمور تغيرت عندما سددت ساشا بانكس عدداً من الضربات لبليس في محاولة منها لشل حركة النجمة القوية.

إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلا، حتى عادت بليس وأمسكت بزمام الأمور مرة أخرى، إلى أن قامت في نهاية المطاف بتثبيت بانكس، ليعلن الحكم نهاية النزال لصالح أليكسا بليس.

الوزن المتوسط

وفي بطولة المتوسط، تمكن حامل اللقب انزو أموري من هزيمة النجم كاليستو على الرغم من سيطرة الأخير على مجريات النزال، وتمكن كاليستو في بداية النزال من شل حركة خصمه وتجنب ضرباته، إلا أن أموري استغل الفرصة السانحة أمامه للانقضاض على خصمه وتثبيته ليحسم النزال لصالحه.

عدم الأهلية

وفي باقي النزالات، تمكن برون سترومان الفوز بالنزال الذي جمعه بالوحش الأحمر «كين» بعد أن قرر الحكم عدم أهلية النزال، نتيجة استخدام الأخير للكرسي لضرب خصمه.

وجاء النزال قويا بكافة المقاييس، إذ حاول «كين» في بداية الصراع ضرب خصمه وشل حركته، إلا أن سترومان كان بالمرصاد للوحش الأحمر، الذي اخرج الطاولة من تحت الحلبة لكي يلحق المزيد من الاذى بسترومان إلا أن الأخير استطاع عكس الضربة.

وفي نهاية المطاف، أخرج «كين» الكرسي لكي يضرب خصمه إلا أن الحكم اعتبر هذا لم يمنع سترومان من ضرب «كين» وإسقاطه على الطاولة.

نصر قوي

كما حقق النجم الصاعد بقوة، فين بالور النصر على النجم المرعب براي وايت، وشهد النزال في بدايته، سيطرة كاملة من قبل فين، إلا أن وايت حاول بقوة للعودة إلى مجريات النزال، وحاول تثبت خصمه في مناسبات عدة، إلا أن فين لم يرض إلا بالفوز، وهذا ما تحقق في نهاية المطاف.

نتائج

النزال السداسي «رئيسي»

فريق «ذا شيلد» يهزم ساموا جو وسيزارو وشيمس

بطولة «رو» للسيدات

أليكسا بانكس تهزم ساشا بانكس

بطولة الوزن المتوسط

انزو أموري يهزم كاليستو

برون سترومان يهزم كين

فين بالور يهزم براي وايت

جيسون جوردان يهزم الايس

أبولو كروز وتايتوس أونيل يهزمان ذا ميزتوراج

ولوك جالوز و كارل أندرسون