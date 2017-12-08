زورق أبوظبي 6 يحقق المركز الثالث في أفضل زمن

توج سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزين في المراكز الأولى في سباق أفضل زمن الذي أقيم أمس عبر فعاليات وأحداث الجولة ما قبل الختامية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 في العاصمة أبوظبي، والمقامة تحت رعاية سموه ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي. حضر فعاليات التكريم الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان ونيكولو جيرمانو مروج البطولة.

نتائج

حل في المركز الأول الفرنسي فيليب شيب ممثل الفريق الصيني بعد أن تمكن من إحراز الزمن الأسرع، في حين ثانياً النرويجية ميريت ستورموي وحل ثالثاً أليكس كاريلا قائد زورق أبوظبي 6، ولم يوفق ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 5 في إحراز مركز متقدم بعد أن حل في المركز 15 بعد مشاركته بالزورق الاحتياطي، في حين حل راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 7 في المركز الثامن في منافسات أفضل زمن.

وظفر فيليب بلقب أسرع زمن بعد أن حقق زمناً وقدره 42,83 ثانية، وحلت ميريت ثانية بزمن وقدره 42,89 ثانية، في حين حل في كاريلا ثالثا بزمن وقدره 43,28 ثانية، ومن المنتظر أن ينطلق السباق الرئيسي اليوم بمشاركة وحضور قوي لأصحاب المراكز الأولى في تحدي المنافسة على لقب العاصمة أبوظبي.

احتل زورق فيكتوري 4 بقيادة المتسابق الأميركي شون تورنتي المركز الرابع في سباق أفضل زمن بتسجيله 43.28 ثانية في لفة السباق التي يصل طولها إلى 1973 متراً فيما احتل بطلنا احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 المركز السادس وسجل أفضل توقيت له وهو 43.53 ثانية.

انطلاقة

ينطلق السباق الرئيسي اليوم في تمام الثالثة والنصف ظهرا حيث سيكون موعداً مثيراً بانطلاقة قوية لـ21 زورقا ويشارك اليوم من فريق أبوظبي ثاني القمزي نجم الفريق وقائد الزورق 5، وأليكس كاريلا زورق أبوظبي 6 وراشد القمزي زورق أبوظبي 7 في أول حضور له في هذه الفئة في العاصمة، ويشارك أيضا زوارق الفيكتوري 3 و4 بقيادة أحمد الهاملي وشون تورنتي، وزوارق ماك كروك 11 و12 بقيادة سامي سيليو وفيليب رومز، وزوارق الفريق الصيني 1 و2 بقيادة فيليب شيب وبيتر مورين، وزوارق فريق أتلانتيك 9 و10 بقيادة جرانت تراسك ودوارتي بينيفتي وزوارق الفريق السويدي بقيادة جوناس أندرسون وإريك ستارك وإريك إيدين، وزوارق بليز بيرفورمانس 23 و24 بقيادة باتريك مارزليك وفرانشسكو كانتاندو وزوارق فريق الإمارات 50 و51 و 77 بقيادة ميريت ستروموي ومايك سيزومورا وماثيو بيلفيرمان وزوارق مارفيك إف1 بقيادة سيدريك جيدزوين وأموري جوسيم.

سيناريو الفوز

يتصدر زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس كاريلا من فريق أبوظبي الترتيب العام حاليا برصيد 58 نقطة حيث يسعى إلى مواصلة مشوار المنافسة وحسم الصدارة في أبوظبي وقبل نهاية البطولة بجولة كاملة.

ويسعى زورق أبوظبي 6 إلى أن يحقق اليوم لقب الجولة حيث سيصل في هذه الحالة إلى النقطة رقم 78 في المشوار، ليكون قد ابتعد وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه حيث سيرتفع رصيد ستارك في أحسن الأحوال إلى 57 نقطة، أي أن أليكس سيكون قد حسم اللقب رسميا وقبل نهاية المنافسة بجولة كاملة في حال تمكن من إحراز المركز الأول في أبوظبي.

نتائج متميزة

على جانب أخر، يدخل سفراء مؤسسة الفيكتوري تيم في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1- اليوم المنافسة على لقب السباق الرئيس لجائزة أبوظبي الكبرى 2017 بهدف تحقيق نتائج متميزة والصعود إلى منصة التتويج.

ويدرك الثنائي أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 والأميركي شون تورنتي قائد زورق الفيكتوري 4 أهمية النقاط في هذه الجولة من اجل المنافسة وإحراز مراكز متقدمة في سباق الموسم الحالي 2017. وينافس زورقا فيكتوري 3 و4 باقي الفرق المشاركة في كورس ومسار السباق الذي يصل طوله إلى 1973 متراً ويشمل 5 عوامات هوائية 4 منها باللون الأحمر وواحدة باللون الأصفر. ويحتل أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 المركز الثالث في الترتيب العام لسباق أفضل زمن برصيد 44 نقطة خلف الإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق أبوظبي 6 والسويدي اريك ستارك قائد زورق السويد 15 اللذين يتقاسمان الصدارة برصيد 47 نقطة لكل منهما بينما يمتلك الأميركي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4 المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

أحداث اليوم

تبدأ الإثارة اليوم، من خلال الاجتماع التنويري والإلزامي لجميع المتسابقين في تمام الثامن والنصف صباحاً، وبعدها ننتقل إلى تجارب الحرة الخاصة بالفورمولا 4، ثم في تمام الثانية ظهراً، نشهد منافسات السباق الرئيس الثاني لهذه الفئة، أما في ما يخص جدول الفورمولا 1، فإن أولى منافساتها ستكون مع التجارب الحرة في تمام العاشرة والربع، وتستمر لساعة كاملة، ثم نكون على موعد مع منافسات السباق الرئيس للجولة، الذي سينطلق في تمام الثالثة والنصف بعد الظهر، ويعقبه تكريم الفائزين وتتويج أصحاب المراكز الأولى في المنافسة.

كاسر الأمواج

يواصل ركن الفعاليات الذي تم تشييده في قرية الفورمولا1 استقبال الزوار والسياح، حيث أقام النادي الركن التراثي المميز، إضافة إلى معرض الأدوات البحرية وأيضاً قرية الأطفال الترفيهية التي تمتلئ بالفعاليات والأحداث، الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات مستمرة حتى تمام العاشرة مساء، خاصة مع وجود ركن للمطاعم في المكان أيضاً يقدم مختلف الخدمات للحضور.