«الفيكتوري تيم» تثمن دعم القيادة الرشيدة

أكد حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الفيكتوري تيم»، أن استقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي مؤسسة الفيكتوري تيم، للفريق البطل فيكتوري -إكس كات- بطل العالم 2017، يعد دافعاً جديداً لمواصلة طريق الانتصارات والبطولات العالمية في رياضة الزوارق السريعة، ورفع علم الدولة عالياً في المحافل الدولية والترويج لإمارة دبي.

شكر وتقدير

من جانبه، وجّه رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الفيكتوري تيم»، شكر وتقدير أعضاء المجلس والطاقم الفني والإداري والمتسابقين وكل محبي الفريق إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مبادرة سموه، واستقبال الأبطال المتوجين حديثاً بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، على حضوره الاستقبال، وتقديم التهنئة للفريق الأبطال، مؤكداً أن هذا الاهتمام من القيادة الرشيدة، يمثل الدافع لفرق المؤسسة لمواصلة المسيرة، وتحقيق الكثير من النجاحات مستقبلاً.

كما أوضح بن حريز، أن كلمات سمو ولي عهد دبي ستبقي في ذاكرة الجميع ونبراساً يحتذى، حيث قال سموه: إن الإمارات بشبابها وأبنائها، قادرة على المنافسة في جميع المحافل والإبداع والابتكار، مثمناً النجاحات التي سطرتها المؤسسة العالمية منذ تأسيسها، والتي تتواصل بقوة في الحاضر، حيث طوق أعناق أمراء البحار بلقب جديد، قائلاً سموه للأبطال سالم علي العديدي وعيسى آل علي قائدي زورق فيكتوري 3، وأحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 33: أنتم أسياد البحار.

وبيّن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، أن ما تحقق في الموسم 2017 لسباقات الزوارق السريعة -إكس كات، إنجاز كبير يستحق التكريم، مشيداً بالأداء المتميز لزورق فيكتوري 3 في جولتي الصين ودبي، وكذلك الظهور الرائع والمتميز لزورق فيكتوري 33 في الجولة الختامية.

احتفالية رائعة

على جانب آخر، شهد مقر مؤسسة الفيكتوري تيم ظهر الثلاثاء الماضي، احتفالية رائعة ومعبرة وجميلة، ابتهاجاً بإنجاز زورق فيكتوري 3، بقيادة الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي، واللذين توجا مؤخراً بالمركز الأول لبطولة العالم للزوارق السريعة إكس كات 2017، برصيد 174 نقطة، كما فاز طاقم الزورق بصدارة الترتيب العام لسباق أفضل زمن برصيد 121 نقطة.

كما عبّر مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم والعاملون في المؤسسة خلال الاحتفال عن امتنانهم وسعادتهم بالبطولة العالمية، واللقب الكبير في لوحة تلاحم مع المتسابقين والجهازين الفني والإداري، بحضور حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس الإدارة، ومحمد مبارك المطيوعي نائب رئيس مجلس الإدارة، وغانم خميس المري عضو مجلس الإدارة.