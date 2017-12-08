ماجد الجهوري بطل سباق سيح السلــم للدراجات الهوائية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النسخة الثانية لسباق سيح السلم للدراجات الهوائية الذي أقيم تحت رعاية سموه بمضمار القدرة للدراجات الهوائية، أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرحلة الأخيرة للسباق، التي شهدت تنافساً قوياً بين المتسابقين في أجواء حماسية للغاية، نجح على إثرها الدراج ماجد الجهوري من فريق الربدان في حسم اللقب بزمن قدره 3 ساعات و13 دقيقة و24 ثانية، والفوز بجائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، فيما حل راشد محمد حسن من فريق «بي آر» في المركز الثاني وحصل على 150 ألف درهم، وأحرز ياسر جمعة البلوشي المركز الثالث و100 ألف درهم، فيما انتزع فريق «إكسبو 2020» لقب فئة الفرق. وامتد السباق الذي خصص لفئة المواطنين الهواة 128 كلم وشهد مشاركة 58 دراجاً من 8 فرق، وبلغ مجموع جوائزه المالية مليون درهم.

وتتضمن بطولة سيح السلم للدراجات الهوائية 3 سباقات لفئة المواطنين وآخر للنخبة يقام 11 يناير المقبل، وسيضم أفضل 15 دراجاً من فئة الهواة المواطنين، و15 دراجاً من فئة الأندية، ومثلهم من الدراجين المعتزلين، وأفضل 15 دراجاً من الأجانب المقيمين في الدولة، ويمتد لمسافة 128 كلم، ورصدت له نفس القيمة المالية للجوائز، أما السباق الثالث فهو للهواة المواطنين ويقام في فبراير 2018 على ألا يزيد عدد المشاركين عن 60 دراجاً في كل سباق.

نجاح كبير

من جانبه، صرح الشيخ مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اللجنة المنظمة العليا، أن سباق سيح السلم للدراجات الهوائية، حقق نجاحاً كبيراً في ظل الأجواء الجميلة التي أقيم فيها، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ضاعفت هذا النجاح ودافع معنوي للجنة المنظمة وللمشاركين، وقال: نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته ومتابعته للسباق، وكذلك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على حضوره ودعمه لنا، ما يزيدنا إصراراً على تحقيق المزيد من النجاحات في السباقات المقبلة.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة أن مسافة السباق (128 كلم) كانت اختياراً موفقاً، لذلك سيتم اعتمادها مبدئياً كمسافة رسمية في سباقي النخبة والمواطنين يناير وفبراير المقبلين، مشيراً إلى أن عدد المشاركين بلغ 58 دراجاً من 8 فرق.

كما أوضح الشيخ مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم، أن السباق شهد منافسة قوية بين كافة المشاركين من البداية، لكن تكتيك أصحاب الخبرة ماجد الجهوري وراشد محمد وياسر جمعة منحهم الأفضلية، متمنياً التوفيق لبقية المتسابقين في السباق المقبل، كاشفاً أن سباق النخبة الذي يقام 11 يناير المقبل سيكون بشكل مختلف وأسرع نظراً لمشاركة 4 فئات منهم 15 دراجاً أصحاب المراكز الأولى في سباق المواطنين.

سباق النخبة

من جهته، أعرب عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، عن سعادته بالزخم الكبير لسباق سيح السلم، مؤكداً أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، كان محفزاً سواء للجنة المنظمة عن السباق أو للمشاركين، مشيراً إلى أن السباق في نسخة هذا العام تطور بشكل كبير عن العام الماضي، ورأينا مستويات جيدة من اللاعبين المواطنين الذين يمثلون الهدف الذي نسعى له بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة مشاركة أكبر عدد من المواطنين وفتح الباب أمام الجميع للمشاركة.

وأضاف الفلاسي، أن إقامة السباق في مضمار دبي للدراجات كان صائباً، لأنه مضمار آمن لكل المشاركين والدليل أن السباق انتهى دون أي مشاكل أو ملاحظات وحققنا الهدف من إقامته، كما أن عدم حسم الصدارة إلا في الأمتار الأخيرة كان دليلاً على قوة السباق، وأيضاً معدل السرعة كان كبيراً، موضحاً أن السباق المقبل سيكون أقوى لأنه يضم النخبة من المواطنين والأجانب ولاعبي الأندية، وستكون السرعة أعلى والتكتيك أفضل، ونتوقع أن يكون الحضور الجماهيري أكبر من السباق الأول، ونرحب بالجميع من أجل ممارسة هذه الرياضة.

جدارة

أكد بطل السباق ماجد الجهوري، أنه عانى من شد عضلي لمسافة 28 كم وأنه بفضل جهود طاقمه المعاون نجح في إكمال السباق وانتزاع المركز الأول بجدارة، مؤكدا أن مراحل السباق المختلفة كانت صعبة للغاية.

وقال ماجد الجهوري: المرحلة الأصعب كانت في المنحنى الأخير من السباق بالقرب من الجسر المخصص للشاحنات، حيث كان الفاصل بالنسبة وتم انفصال المجموعة، لكن تم الاستمرار من قبل النخبة، وكان التعاون على أشده وهو ما جعل التوفيق من نصيبنا.

وأضاف بطل السباق: حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمنافسات السباق وكذلك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، منحنا حافزاً لزيادة التنافس فيما بيننا.

كما أكد الجهوري أنه على أتم الاستعداد للسباقين الثاني والثالث وسيبذل كل جهوده من اجل الحفاظ على اللقب في فئة المواطنين، لافتا إلى أن هذا السباق يعتبر من أطول السباقات التي خاضها، حيث كان يتطلب مزيداً من التحمل بجانب الخبرة، في ظل التعرض للشد والتقلصات في القدم.

أسلوب حياة

بدوره، كشف الدراج ناصر الخييلي عضو فريق الربدان، عن دخوله عالم الدراجات الهوائية عقب إصابة تعرض لها في الركبة احتاجت علاجه بتمارين ركوب الدراجة، وبعد فترة قصيرة تعلق بهذه الرياضة واستمر في ممارستها حتى انخفض وزنه من 115 إلى 85 كلغ، وبذلك ازداداً شغفه بها وأصبح من المدمنين على ركوب الدراجة بشكل يومي، وقال: «أبلغ الآن 37 عاماً، ولو يعود بي الزمن إلى الوراء لاخترت رياضة الدراجات، للأسف اكتشفت روعة هذه الرياضة في وقت متأخر، لكنني مستمتع بها كهاو حالياً، وأحرص على المشاركة في كل السباقات المحلية وخاصة سباق سيح السلم».

وأضاف: الاهتمام بفئة الدراجين الهواة دفعني إلى المشاركة باستمرار في كل السباقات على مدار الموسم، وأتمنى أن يقبل الشباب بشكل أكثر عليها، لأنها ليست مجرد رياضة بل أسلوب حياة يساعدنا على الحفاظ على الصحة ويجبرنا على اتباع نظام غذائي معين.