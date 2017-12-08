افتتاح مبهر لدولية الجمباز الإيقاعي في دبي

انطلقت أمس، منافسات النسخة الثانية لـ «بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي» التي تحمل اسم «كأس دوجيم 2017» وينظمها نادي دوجيم للجمباز الإيقاعي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتتواصل حتى يوم غد، في قاعة المنارة بدبي، وهي البطولة الأكبر في المنطقة بمشاركة 450 لاعبة من 17 دولة تتنافس للصعود على منصات التتويج، وحضر ناصر أمان آل رحمة، الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، حفل افتتاح الحدث، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي اللجنة المنظمة، وجاءت فقرات الحفل مبهرة ومليئة بالعروض الأنيقة، التي قدمتها اللاعبات المشاركات وأبرزن فيها مهاراتهن في هذا النوع من الرياضة، التي تتطلب دقة وتدريبات مكثفة للوصول إلى هذه الدرجات من الإتقان والتوازن، ومن أبرزها فقرة قدمها منتخب أوزبكستان الذي يعد من نخبة المنتخبات في هذه الرياضة، كما قدمت بعض المشاركات من مختلف الأعمار عروضا فنية على موسيقى تراثية عربية.

فردي وجماعي

وتقام البطولة على المستويين الفردي والجماعي، وتحفل بمشاركات متميزة من جميع أنحاء العالم. وتشمل الدول المشاركة: استراليا وأوكرانيا وكازاخستان وماليزيا والولايات المتحدة وفنلندا وأرمينيا وأوزبكستان وجورجيا وروسيا وبلغاريا وبولندا وسنغافورة وتركيا والكويت بالإضافة إلى دولة الإمارات، ولدى المشاركات خيارات متنوعة في عرض مختلف مهارات اللعبة التي تشمل اليد الحرة والحبل والكرة والطوق والصولجان، بالإضافة إلى الأساليب التي يخترنها، وتحظى البطولة بتحكيم من إيفجينيا كانايفا، لاعبة الجمباز الإيقاعي الفردي الوحيدة في التاريخ التي تحصل على ميداليتين أوليمبيتين ذهبيتين في منافسات الفردي العام، وتحظى البطولة بتنظيم دورات ماستر كلاس خاصة تحت إشراف اللاعبة سالومي بازافا الحائزة على الميدالية الفضية في منافسات الفردي العام ضمن بطولة كأس العالم للجمباز عام 2016.

إضافة مهمة

وأشاد ناصر أمان آل رحمة، الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، بهذه البطولة التي تعد إضافة مهمة للفعاليات الرياضية في دبي، وتساهم في تعزيز رياضة المرأة عموما، وقطاع الناشئين على وجه التحديد، وقال: تشهد البطولة تطوراً ملحوظاً في نسختها الثانية من ناحية أعداد ومستويات اللاعبات المشاركات، إلى جانب تحقيق أهداف مجتمعية مهمة من خلال تعزيز أواصر التلاقي والتعارف بين الجنسيات المتنوعة ومختلف فئات المجتمع، من العائلات الذين احتشدوا على المدرجات لمتابعة العروض أو اللاعبات المشاركات الذين قدموا خلاصة تدريبات امتدت لفترة طويلة.

مزيج جمالي

قالت أنجل إلجاز، مديرة البطولة: الجمباز الإيقاعي هو مزيج جمالي وإبداعي من الرياضة والفن، وانطلاقاً من كونها لعبة أوليمبية تحظى بمكانة دولية مرموقة، نعتقد في نادي دوجيم أنه من الضروري إطلاق منصة تحظى بمشاركة لاعباتنا المحليات وكذلك المشاركات من جميع دول العالم لتقديم شكل تنافسي على أعلى درجات من الاحترافية يليق باللعبة الكبيرة. وقد شهدت الدورة الأولى من البطولة نجاحاً هائلاً، وللحفاظ على الاستمرارية بشكل جيد، ستُنظم البطولة هذا العام بمستوى أعلى مع فريق عالمي ومشهور يضم نخبة من أكبر حكام اللعبة في العالم، وكذلك تحظى الدورة الحالية بزيادة نوعية بعدد اللاعبات الدوليات.