تدشين سباق سيح السلم الأول للدراجات

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمنطقة سيح السلم، السباق الأول في النسخة الثانية من سباق سيح السلم للدراجات الهوائية، أكبر السباقات التي تقام في المنطقة، من حيث قيمة الجوائز المالية، الذي يتضمن ثلاثة سباقات، بمشاركة 180 دراجاً، بواقع 60 درّاجاً في كل سباق، يتنافسون للفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 3 ملايين درهم.

إنهاء الترتيبات

ويقام السباق للعام الثاني على التوالي برعاية شركة مراس الراعي الرئيس للسباق، فيما أنهت اللجنة العليا المنظمة للسباق، برئاسة الشيخ مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم، جميع الاستعدادات لتنظيم السباق في المضمار المميز، ووفرت جميع مستلزمات نجاح التنظيم بالتعاون مع شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

والدفاع المدني، فيما تتولى قناة دبي الرياضية بث منافسات السباق على الهواء مباشرة وبإخراج يعكس قوة السباق وجمال المضمار، ويساهم في التعريف بأهمية وفوائد ممارسة هذه الرياضة المتكاملة.

دعوات المشاركة

وكانت اللجنة المنظمة قد وجهت الدعوات للمشاركة في السباق الأول من بين 3 سباقات، الذي سيكون مخصصاً لفئة المواطنين الهواة، وتبلغ جوائزه مليون درهم، كما أن نتائجه ستكون مؤهلة للمشاركة في السباق التالي، حيث سيتأهل 15 دراجاً لسباق النخبة الذي سيقام 11 يناير، الذي سيشارك فيه 15 لاعباً من الأندية و15 لاعباً من الأجانب و15 لاعباً من الدراجين المعتزلين.

فيما يقام السباق الثالث والأخير في شهر فبراير، وكان قد تم الإعلان عن جميع تفاصيل السباق الأكبر والأهم، الذي يولي أهمية كبيرة لدعم الرياضيين الإماراتيين ويمنحهم الفرصة للتنافس والفوز بجوائز كبيرة، كما يمنحهم الفرصة للمشاركة في سباق النخبة والتنافس مع درّاجين أجانب، ما يساهم في ارتفاع مستواهم الفني.

وتقدم الشيخ مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اللجنة العليا المنظمة، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه للرياضة وتوجيهات سموه بتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهتم بتنمية قدرات الشباب.

وأوضح أنه تم زيادة مسافة السباق لتصل إلى 128 كلم مقارنة بالعام الماضي بهدف تغيير المسار، وفي حال نجاح الفكرة سيتم اعتماد المسافة نفسها في السباقين الأول والثاني، مشيراً إلى أنه تم تحديد 60 مشاركاً في كل سباق لتحسين جودة المنافسة وتحقيق معايير السلامة.

22

قال الشيخ مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم، إن سباق المواطنين سيضم 22 درّاجاً من المشاركين في النسخة الأولى طبقاً لترتيبهم و38 من المتأهلين للمشاركة في الموسم الجديد، من خلال سباقات التصفيات التي أقيمت في وقت سابق.