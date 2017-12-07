راشد بن حمدان يكرم أبطال بناء الأجسام

كرم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أبطال ونجوم بناء الأجسام والقوة البدنية ورفع الاثقال بالدولة خلال الاحتفال، الذي نظمته شركة باور ماجيك نيوتريشن بدبي. حضر مراسم التكريم التي جرت في إحدى مقرات المجموعة بمنطقة موتور سيتي بدبي لاند، الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وناصر المرزوقي رئيس مجموعة شركات باور ماجيك نيوتريشن، إضافة إلى حشد كبير من أبطال ونجوم بناء الأجسام والقوة البدنية في الدولة، وكان البطل العالمي الأميركي شاون رودين ضيف شرف حفل التكريم.

استهلت مراسم الحفل، بتكريم الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم من قبل ناصر المرزوقي رئيس المجموعة ورئيس اللجنة المنظمة للحدث، تقديراً لسموه ودعمه الكبير واللا محدود، كما تم تكريم الشيخ عبد الله الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، تقديراً لجهوده في دعم مسيرة اللعبة، ثم تكريم البطل الأميركي المحترف شاون رودين، وبعد ذلك بدأت مراسم تكريم أبطال الدولة وكل من ساهم في نجاح مسيرة بناء الأجسام محلياً وعربياً وآسيوياً وعالمياً والذين حققوا إنجازات خلال السنوات الأخيرة .

والذي تم تقسيمهم إلى فئات، ضمت الفئة الأولى: أحمد المدني، خليفة عبيد، واحمد حسن، وضمت الفئة الثانية: البطل العالمي عيسى عبيد، الدكتور معتز الطباع، رضا القبندي، عامر مجيد، يحيى الساري، سيد الهاشمي، وبطلة رفع الاثقال شوق أحمد المدني، وضمت الثالثة: يونس موسى، عمار الخنصوري، طلال الكابوري، ومحمد شعبان، و الرابعة ضمت: سمير عبد اللطيف، جيرسون بكارا، فيماس باجيو، محمد حنيف، ومنير بوكات.