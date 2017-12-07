زورق «أبوظبي 6» يبحث عن الزمن الأسرع للحفاظ على اللقب

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، تنطلق اليوم فعاليات وأحداث سباق أفضل زمن ومنافسات السرعة من خلال الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والمقامة في العاصمة أبوظبي على كاسر الأمواج في التحدي القوي الذي يجمع كالمعتاد أبطال ونجوم زوارق الفورمولا1، وتختتم في كاسر الأمواج غداً الجمعة.

من جهته، تأتي طموحات زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس كاريلا من فريق أبوظبي هي محاولة الوصول إلى الزمن الأسرع، وأن يكون أول المنطلقين غداً في السباق الرئيسي للجولة، وهو ما يطالب به البطل خاصة وأنه يتصدر الترتيب العام للبطولة حتى الآن برصيد 58 نقطة، ويحمل فرصاً كبيرة وقوية لكي ينهي سباق الزمن اليوم في مركز جيد ومرموق من أجل أن يكون من أوائل المنطلقين غداً في السباق الرئيسي.

مشوار

كما سيحاول ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 5 أن يقدم أفضل ما لديه وأن ينهي مشوار المنافسة على منصة التتويج أيضاً اليوم وغداً في السباق، وأن يحقق أفضل ما لديه في جولة العاصمة، وكان القمزي على موعد مع التتويج في أكثر من جولة هذا الموسم ويحتل حالياً المركز السادس في الترتيب العام للبطولة برصيد 25 نقطة، ويمتلك الفرص أيضاً ليكون أحد الأبطال وصاعدي منصة التتويج في هذه الجولة.

وللمرة الأولى يشارك البطل الشاب راشد القمزي على زورقه 7 من خلال المنافسة والتحدي، حيث شارك مسبقاً في فئات عدة في العاصمة، ويظهر للمرة الأولى في جولة أبوظبي كقائد للزورق 7، حيث يحاول تقديم أفضل ما لديه والوصول للمراكز الأولى في أول ظهور، ويعتبر راشد القمزي مشروع بطل ناجح ومتفوق يعول عليه الفريق كثيراً من أجل صناعة المراكز الأولى والإنجازات للفريق.

منافسة

بدورها، تظهر زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم بحلة جديدة في المنافسات، وللمرة الأولى تشارك 4 زوارق من مؤسسة الفيكتور تيم في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1-، حيث سينافس البطلان أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 والأميركي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4 في بطولة العالم للزوارق السريعة 1.

بينما سيظهر البطل الصاعد منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 21 مع زميله محمد المطلعي قائد زورق فيكتوري 3 معاً في منافسات الجائزة العالمية -أف 4 أس-، التي ستقام جنباً إلى جنب منافسات بطولة العالم فورمولا1.

نتائج

وسيطمح أبطال مؤسسة الفيكتوري تيم في تحقيق نتائج متميزة في الجولة المرتقبة اليوم وغداً الجمعة، حيث ستكون ضربة البداية حاضرة من خلال تصفيات أفضل زمن التي ستبدأ عند الثالثة والنصف ولمدة ساعة موزعة على ثلاث مراحل لاختيار المنطلقين في السباق الرئيس غداً، الذي سينطلق بداية من الساعة الثالثة والنصف عصراً.

ويحتل فيه البطل أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 المركز الثالث في الترتيب العام لسباق أفضل زمن في البطولة العالمية برصيد 44 نقطة خلف الإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق أبوظبي 6، والسويدي اريك ستارك قائد زورق السويد 15 اللذين يتقاسمان الصدارة برصيد 47 نقطة، لكل منهما بينما يمتلك الأميركي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4 المركز الخامس برصيد 29 نقطة

تشجيع

توجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بكلمات التشجيع والمؤازرة لكل الزوارق الإماراتية المشاركة في جولة أبوظبي التي تسعى للفوز عبر جولة العاصمة والأرض والجمهور، وقال: ننتظر نتائج جيدة لشباب الإمارات والمشاركين في هذه المنافسة، ونتوقع أن يكون التنافس في السرعة على أشده، حيث إنها هي من يحدد المنطلق أولاً غداً عبر السباق الرئيسي للجولة.