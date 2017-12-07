صدارة تايلاندية في انطلاق «غولف دبي كلاسيك»

حققت التايلاندية سوباماس سانجشان 67 ضربة بواقع 5 ضربات تحت المعدل في أفضل نتائج الفترة الصباحية للجولة الأولى لمنافسات النسخة الـ12 لبطولة «أوميغا دبي ليدز كلاسيك» للغولف، البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية لغولف السيدات، التي ستتواصل حتى يوم السبت المقبل، على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، بمشاركة أفضل لاعبات العالم اللواتي يتنافسن للظفرة بجوائز مالية تبلغ 500 ألف دولار أميركي تحصل البطلة منها على 75 ألف دولار.

انطلاقة مثيرة

وانطلقت البطولة أول من أمس، على وقع مستويات متقاربة ين اللاعبات وتنافس مفتوح على اللقب، وبعد أداء قوي من التايلاندية سوباماس سانجشان التي ظهرت بملابسها الرياضية ذات الألوان المتعددة، حاولت بقية اللاعبات اللحاق بها في صدارة الترتيب وحققت الإسكتلندية كيلسي ماكدونالد نتيجة جيدة في الجولة الأولى مسجلة 68 ضربة بواقع 4 ضربات تحت المعدل، لتدخل على خط المنافسة على اللقب، بتشاركها المركز الثاني مع الدنماركية نانا مادسين والفنلندية مينيا بلومكفيست اللتين سجلتا النتيجة نفسها.

وحققت المكسيكية آنا مينديز مفاجأة بتواجدها في المقدمة بعدما سجلت 69 ضربة بواقع 3 ضربات تحت المعدل، وجاءت بداية الكورية الجنوبية إن كونغ كيم بطيئة بعدما اكتفت بتحقيق 73 ضربة بواقع ضربة واحدة فوق المعدل، علما أن الكورية تعتبر واحدة من المرشحات للعب دور هام بالمنافسة على اللقب بعدما سبق لها الفوز به عام 2009.

وقدمت المغربية مها الحديوي، اللاعبة العربية الوحيدة في البطولة، أداء متوازناً خصوصاً في الجزء الثاني من الجولة الذي عوضت فيه بدايتها المتعثرة، لتنجح مع نهاية الجولة الأولى بتسجيل 72 ضربة برقم مساوٍ للمعدل العام.

احتفال بالمشاركات

وأقامت اللجنة المنظمة احتفالاً في منتجع جبل علي للجولف وسبا في دبي، للترحيب باللاعبات المشاركات في البطولة ووفد الجولة الأوروبية لجولف السيدات والإعلاميين من خارج الدولة، وزينت الألعاب النارية سماء دبي في الاحتفالية التي أقيمت ليلاً، وشكلت فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركات والتعرف على العديد من الجوانب المرتبطة بتراث وتقاليد دولة الإمارات. ورحب بيتر داوسون، رئيس مؤسسة الغولف في دبي، الجهة المنظمة للبطولة، باللاعبات المشاركات وحثهم على تقديم أفضل أداء في البطولة الختامية للموسم.