حمدان بن محمد يستقبل فريق الفكتوري تيم "إكس كات"

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي فريق الفكتوري تيم "إكس كات" ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير الفني للفريق، وذلك لمناسبة تتويج فريق فيكتوري تيم للزوارق البحرية السريعة بطل العالم خلال البطولة العالمية التي استضافها الميناء السياحي على شاطيء جميرا في دبي مؤخراً بتنظيم من " نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ".

وقد هنأ سموه فريق الفيكتوري البطل ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة على هذا الإنجاز العالمي الجديد الذي يضاف إلى سجل هذا الفريق المخضرم الذي أثبت وجوده وفعاليته ودوره المشرف في البطولات الدولية لسباقات الزوارق، مؤكداً أن شعب الإمارات بشبابه وأبنائه وبناته قادر على المنافسة في جميع البطولات والمهرجانات العالمية في البحر والبر وفي حقول التعليم والإبداع والإبتكار على مختلف الصعد.

وقال سمو ولي عهد دبي - أثناء اللقاء الذي حضره حريز المر، رئيس مجلس الإدارة وسعادة محمد المطيوعي، نائب الرئيس وغانم المري، عضو مجلس الإدارة ومحمد المري، المدير التنفيذي للفريق وأعضاء الفريق سالم العديدي وعيسى آل علي وأحمد الهاملي - "أنتم أسياد البحر كما كان أجدادنا وآباؤنا على مدى سنوات طويلة لأننا شعب خلقنا وعشنا وتربينا في بيئة عربية أصيلة تعشق البحر وتعتبره جزءاً من تراثنا العريق نتغنى به ونعتاش من خيراته ويحملنا إلى مختلف أصقاع الدنيا، إنه البحر لجه المعروف وساحله الكرم .. وما أصدق من قول الشاعر ..

أنا البحر في أحشائه الدر كامن .. فهل سألوا الغواص عن صدفاتي.

وفي ختام اللقاء التقطت لسمو ولي عهد دبي وسمو نائب حاكم دبي الصور التذكارية مع الفريق البطل وأعضاء مجلس إدارته.