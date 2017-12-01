الإمارات بطل مونديال القفز بالمظلات

توّج منتخبنا الوطني بطلا لمونديال القفز بالمظلات والتزحلق على الماء الذي اختتم فعالياته اليوم بنادي سكاي دايف دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحصل منتخبنا الوطني للقفز بالمظلات على 2391 نقطة متقدما على المنتخب الأميركي الذي أحرز الميدالية الفضية بـ2311 نقطة ثم المنتخب الفرنسي صاحب الميدالية البرونزية بـ2118 نقطة، وحل المنتخب الايطالي في المركز الرابع بـ2046 نقطة والمنتخب الروسي خامسا بـ1986 نقطة.

وتوّج الأميركي نيكولاس باتش بطلا لمنافسات الفردي (الترتيب العام) بعد أن حصل على 853 نقطة متقدما على لاعبة منتخبنا كورنيليا ميهاي التي حصدت الميدالية الفضية بـ804 نقاط ولاعبنا محمد باقر صاحب الميدالية البرونزية بـ794 نقطة، كما تألق منتخبنا الوطني بإحراز عبد الباري القبيسي على المركز الرابع بـ792 نقطة وباتريك كاي المركز السادس بـ763 فيما احتل الفرنسي ايريك فيليب المركز الخامس بـ775 نقطة.