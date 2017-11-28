فيديو.. شارابوفا ترد على مشجع طلب يدها في الملعب

تعرضت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا لموقف طريف، خلال مشاركتها مؤخرا في إحدى المباريات الاستعراضية في مدينة إسطنبول التركية.

وخلال مباراة جمعت بين شارابوفا واللاعبة التركية تشاغلا بويوك أقتشاي، وعندما كانت النجمة الروسية تستعد لتنفيذ إرسالها، صرخ أحد المشجعين من المدرجات طالبا شارابوفا للزواج، لترد الأخيرة بقولها "ربما!"، ثم قامت بحركة برأسها وكأنها تبدي موافقتها على الطلب، وسط ضحكات وتصفيقات الجماهير التي احتشدت على مدرجات الملعب لمشاهدة المواجهة.