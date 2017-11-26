فالتيري بوتاس يفوز بجائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1

فاز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، بالمركز الأول في السباق الختامي لبطولة العالم فورمولا1 هذا الموسم في أبوظبي.

وتعد جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة العشرين الأخيرة من بطولة العالم في سباقات الفورمولا1، وتقام على حلبة ياس مارينا.

وتفوق بوتاس، الذي انطلق في الصدارة، على زميله في الفريق الألماني، البريطاني لويس هاميلتون المتوج باللقب العالمي، وسائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي ضمن الوصافة.

وهذا هو الانتصار الثالث للسائق الفنلندي هذا الموسم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وسبق لمرسيدس أن حسمت لقب بطولة العالم للصانعين للمرة الرابعة على التوالي. وهذه رابع مرة تهيمن فيها مرسيدس على أول مركزين بالسباق خلال الموسم الجاري.