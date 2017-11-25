محمد بن زايد يلتقي ضيوف سباق فورومولا 1

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال جولته في حلبة مرسى ياس اليوم الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة والأمير أندرو دوق يورك وخوان كارلوس ملك مملكة اسبانيا السابق الذين يزورون الدولة لحضور فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 2017.

ورحب سموه بضيوف الدولة وتبادل معهم الأحاديث الودية حول العلاقات الوثيقة التي تجمع بلدانهم الشقيقة والصديقة مع دولة الامارات .. كما تطرق الحديث الى أهمية المسابقات الرياضة في تعزيز التواصل والتقارب بين الشعوب وبما يعمق روح الصداقة والتعارف وتبادل الثقافات المختلفة.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال جولته في حلبة السباق تشيس كاري رئيس مجموعة سباقات الفورمولا 1.

وتبادل سموه الأحاديث مع تشيس كاري حول الاستعدادات النهائية لإقامة الجولة الختامية غدا في حلبة ياس وأهم الفعاليات المصاحبة لهذه البطولة.

وأعرب سموه عن تمنياته التوفيق لكل المتسابقين وللمنظمين في منافسات الجولة الختامية لهذا الحدث الرياضي الكبير.

من جانبه أعرب رئيس مجموعة سباقات فورمولا 1 عن سعادته بإقامة هذه الجولة الختامية في أبوظبي.. مشيدا بمستوى المرافق الحيوية والرياضية التي تسهم في نجاح مثل هذه الفعاليات الجماهيرية.