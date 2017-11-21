اتحاد الطائرة يدرس طلب هيئة الرياضة بتأجيل إعادة نهائي كأس نائب رئيس الدولة

المصدر:
  • دبي- إيهاب زهدي
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يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، في اجتماعه برئاسة يوسف الملا مساء غدٍ الأربعاء، الطلب الذي تلقاه من الهيئة العامة للرياضة، بشأن تأجيل إعادة نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال للطائرة، إلى حين الانتهاء من التحقيق الذي تجريه الهيئة حالياً في شكوى العين ضد إعادة المباراة.

كان اتحاد الكرة الطائرة، قد قرر إعادة نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال للطائرة يوم 28 نوفمبر الحالي، بعد استشارة من الاتحاد الدولي للطائرة، حول الأحداث التي شهدها نهائي البطولة بين العين وبني ياس يوم 20 أكتوبر الماضي، إلا أن العين الذي توج بالكأس، بعد الفوز 3-1، رفض إعادة المباراة، وتقدم بشكوى إلى الهيئة العامة للرياضة، ضد قرار اتحاد اللعبة.

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