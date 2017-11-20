صدمة في أوساط التنس بعد وفاة يانا نوفوتنا بالسرطان

قالت رابطة لاعبات التنس المحترفات، الاثنين، إن لاعبة التنس التشيكية المعتزلة يانا نوفوتنا، بطلة ويمبلدون 1998، توفيت عن 49 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأضافت الرابطة عبر موقعها الرسمي على الانترنت "بعد معركة طويلة مع السرطان توفيت يانا في سلام وسط أفراد أسرتها في بلادها جمهورية التشيك".

وكانت نوفوتنا توجت ببطولة ويمبلدون عام 1998 بفوزها على الفرنسية ناتالي توزيا في المباراة النهائية.

كما خاضت المباراة النهائية للبطولة الإنجليزية مرتين أيضا، وخسرت أمام الألمانية شتيفي غراف عام 1993 وأمام السويسرية مارتينا هينغيس عام 1997.

وتوجت نوفوتنا بطلة لويمبلدون في فئة الزوجي مع مواطنتها هيلينا سوكوفا عام ومع الإسبانية أرانتشا سانشيز عام 1995 ومع هينغيس عام 1998.

وأحرزت نوفوتنا المولودة في 2 أكتوبر عام 1968، 24 دورة في فئة الفردي، و76 في فئة الزوجي، كما توجت بكأس الاتحاد مع تشيكوسلوفاكيا عام 1988.