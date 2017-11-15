شباب الأهلي-دبي بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة للسلة

توج فريق شباب الأهلي بطلاً للنسخة الحادية عشرة لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة بفوزه على ضيفه فريق الجاليات "بول أبوف أوول" بنتيجة "71-70"، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الاربعاء في أول نهائي لموسم السلة الذي يشتمل على 4 مسابقات.

انتهى الربع الأول بالتعادل 17-17 ثم تقدم شباب الأهلي مع نهاية النصف الأول للمباراة 40-37 بفضل كسبه الربع الثاني 23-20، ورد الجاليات في الربع الثالث بعد الاستراحة بتقدمه 17-16 لتزيد الاثارة في الربع الأخير الذي انتهى لصالح الجاليات 16-15، ليحافظ شباب الأهلي على تقدمه في النتيجة النهائية بفارق نقطة واحدة "نصف باسكت".

وبهذا الفوز وضع "شباب الأهلي" حداً لمفاجآت فريق الجاليات الذي يشارك للمرة الأولى في البطولات الرسمية ونجح في العبور إلى النهائي، وهو اللقب الأول لـ "شباب الأهلي-دبي" بعد الدمج، كما شهدت منافسات اليوم الختامي، تتويج الوصل بالميدالية البرونزية، بفوزه على الشارقة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بواقع "88-78".

وعقب انتهاء المباراة، قام رئيس الهيئة العامة للرياضة يوسف السركال، وفي حضور الأمين العام المساعد في الهيئة عبد المحسن الدوسري، والأمين العام المساعد في الهيئة خالد المدفع، ورئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة اللواء "م" إسماعيل القرقاوي بتتويج الفائزين حيث تسلم الوصل الميداليات البرونزية، فيما تم تقليد الجاليات بالميداليات الفضية، وشباب الأهلي بالذهبية والكأس الغالية.