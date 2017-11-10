بيرلجن ويانكوسفكا بطلي "اكس دبي سبارتن" في حتا

توج مجلس دبي الرياضي ابطال البطولة الإقليمية الأولى على مستوى الشرق الأوسط "إكس دبي سبارتن" التي أقيمت في منطقة حتا صباح اليوم، بمشاركة قياسية في أقوى وأشهر سباقات التحمل في العالم بلغت 3 آلاف مشارك ومشاركة من مختلف الأعمار. وحلق الروسي سيرجي بيرلجن بلقب الرجال والبولندية ماريا يانكوفسكا بلقب السيدات، وذلك بعد تفوقهما على أكثر من 3 آلاف مشارك في البطولة بدعم من مجلس دبي الرياضي.

ويأتي تنظيم الحدث العالمي في حتا انسجاماً مع الخطة التنموية الشاملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتطوير منطقة "حتا" في إمارة دبي لتكون وجهة سياحية من الطراز الأول.

حضر انطلاق المنافسات سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، وقام غازي المدني مدير السياحة الرياضية في المجلس بتتويج الفائزين بحضور ممثلي الجهات الداعمة للحدث، إلى جانب توزيع الجوائز المالية حيث تم تخصيص مبلغ 20 ألف دولار للفائزين بالمراكز العشرين الأولى، منها 5 آلاف دولار لصحاب المركز الأول و3 آلاف للمركز الثاني وألفين للمركز الثالث.



وحفلت المنافسات بمشاركة رياضية متنوعة من مختلف الهيئات الحكومية والخاصة، تقدمهم د.عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عبدلله بن طوق الأمين العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعيد المري نجل عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، ومحمد جواد المدير العام لأكس دبي.



بطل الرجال



وتوج الروسي سيرجي بيرلجن بالمركز الأول في فئة الرجال بعدما أنهى مسافة التحدي بزمن بلغ 2:43:47 ساعة، وجاء ثانيا النرويجي هالفارد بورشيم بزمن 2:59:03 ساعة، وثالثا الإسباني ماركو أنطونيو بيكيرا كاسترو بزمن 3:06:13 ساعة.



وتألقت البولندية ماريا يانكوفسكا في فئة السديات وخطفت اللقب بعدما قطعت المسافة بزمن 3:46:57 ساعة، وحققت المركز الثاني الصربية إيفانا كولاريتش بزمن 3:49:04 ساعة، وبالمركز الثالث الفرنسية أنجيلكا شيتانو بزمن 4:06:31 ساعة.



وشهد السباق الذي انطلق في ساعات الصباح الباكر، مشاركة متنوعة من مختلف الفئات العمرية وذلك مع تخصيص منافسات بحسب القدرات تمتد 20 كلم للكبار، و5 كلم للصغار، وبمشاركة جنسيات متنوعة من داخل وخارج الدولة ممن حضورا خصيصا للتنافس في هذه البطولة ذات الصبغة العالمية.

مشاركة واسعة



في سياق متصل، ثمن سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، جهود القائمين على تنظيم هذه الفعالية الرياضية التي جاءت أنيقة بكافة تفاصيلها سواء من التحضيرات لإقامة حواجز تساهم في إخراج أفضل ما لدى الرياضيين المشاركين من قدرات.



وأضاف حارب إن الحدث تميز بالمشاركة الواسعة من أكثر من 3 آلاف مشارك من الجنسين، وسط حضور أكثر من 5 آلاف شخص في المنطقة بتوافد الجماهير العاشقة لهذا النوع من المغامرات أو اصطحاب المشاركين أنفسهم عائلاتهم للمنافسات، ليساهم هذا التحدي في تحقيق أحد أبرز أهدافه الأساسية التي وضعها مجلس دبي الرياضي، وهو الترويج لحتا بوصفها منطقة قادرة على تعزيز مفهوم السياحة الرياضية في الرياضية، نظرا لما تملكه من بنية تحتية تعكف الجهود الحكومية على مواصلها تطويرها حاليا وفق الخطة الموضوعة، إلى جانب البيئة الطبيعية الخلابة التي تمزج بين روعة المكان والمناخ المعتدل.

أعرب بيرلجن المتوج بالمركز الأول في فئة الرجال، عن سعادته بإحراز اللقب، وقال إن إقامة هذا التحدي في حتا أضاف المزيد من التشويق على المنافسات نظرا للطبيعة الجبلية للمنطقة، إلى جانب منحهم الفرصة للتعرف على المعالم الجميلة فيها، بما جعل من البطولة يوما مليئا بالتنافس القوي بين نخبة الرياضيين المشاركين، إلى جانب العودة بذكريات جميلة من هناك بعد الفوز بالمركز الأول.

وأوضح بيرلجن أن طبيعة هذا النوع من المنافسات يجعلك تترقب النتيجة حتى النهاية نظرا لعدم معرفة توقيت كل رياضي للآخر، إلى جانب احتمالية تعرض أي منهم لخصم في التوقيت بسبب أخطاء فنية، وهو ما يزيد من روعة هذا النوع من التحديات الرياضية.



تجربة رائعة



من جانبها عبرت البولندية ماريا يانكوفسك، عن إعجابها بفكرة إقامة هذا التحدي في حتا، وقالت: لطالما سمعنا الكثير عن روعة هذه المنطقة، لكن التواجد فيها والمشاركة في هذا التحدي جعلنا نعيش تجربة أكثر روعة على أرض الواقع، ما يميز هذا النوع من المسابقات إنه مفتوح للجميع من مختلف القدرات والأعمار، وهو فرصة مميزة للترويج لممارسة النشاط الرياضي بين كافة فئات المجتمع.