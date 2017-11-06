طائرة العين ترفض إعادة نهائي كأس نائب رئيس الدولة

رفض العين قرار إعادة نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والذي صدر اليوم من لجنة الأحداث باتحاد الطائرة الاماراتي، بناء على توجيه من الاتحاد الدولي للعبة.

خاطب العين الاتحاد الإماراتي رسميا برفضه خوض النهائي المقرر إعادته يوم 28 نوفمبر الجاري في صالة نادي الوصل.

طالب العين اتحاد الطائرة الإماراتي بحيثيات القرار الصادر من لجنة الأحداث الرياضية وكذلك بحيثيات الاتحاد الدولي، وطالب بمعاقبة طاقم تحكيم النهائي الذي جرى يوم 20 أكتوبر الماضي، وليس معاقبة العين الذي فاز على بني ياس 3-1 وتوج بطلا للمسابقة.