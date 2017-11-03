نهائي مثير بين البرازيل والبرتغال في "شاطئية القارات"

يلتقي منتخب البرازيل حامل اللقب وبطل العالم 2017 نظيره البرتغالي بطل العالم 2015 في نهائي مثير ببطولة هواوي كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي تختتم منافساتها مساء غد.

وضمن منتخب السامبا تأهله عقب فوزه مساء اليوم على ايران 6-4 في لقاء جاء سريع الأحداث انتهى شوطه الأول 2-1 للبرازيل التي فرضت سيطرة مطلقة كذلك على مجريات الشوطين الثاني والثالث، بينما تأهل البرتغال على حساب المنتخب الروسي 3-2 في مباراة متوازنة حسمت نتيجتها في الدقائق الأخيرة.

وحقق منتخبنا الوطني فوزه الأول في البطولة بعدما هزم نظيره الباراغواياني 4-1 ليضمن الرهان على المركز الخامس ، عندما يلتقي المنتخب المصري الذي فاز بدوره على المكسيك 6-5.

وكان منتخبنا الوطني تلقى 3 هزائم متتالية في الدور الأول على يد البرتغال 6-4 ثم 4-3 من مصر قبل أن يخسر بنتيجة عريضة أمام البرازيل 15-4.